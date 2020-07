Wie wordt de nieuwe uitbater van het Sint-Jorispand? Stad zoekt erfpachter ADA

30 juli 2020

14u32 0 Antwerpen AG VESPA lanceert een oproep om een erfpachter te vinden voor het Sint-Jorispand, een uitzonderlijk ruim en commercieel gebouw in de Theaterwijk. De erfpachter moet het pand een (deels) publiek toegankelijke bestemming geven, maar het ook renoveren.

AG VESPA biedt een erfpacht aan voor een gebouw aan de Sint-Jorispoort 29-31, dat op korte termijn vrijkomt. Het handelspand waarin momenteel nog Kringloopwinkel Antwerpen gehuisvest is, heeft een vloeroppervlakte van circa 2.100 vierkante meter.

Het Sint-Jorispand is een gekend gebouw in de Theaterwijk, dat nood heeft aan een grondige renovatie. Aangezien Kringloopwinkel Antwerpen naar een nieuwe locatie in Wijnegem verhuist, grijpt het OCMW Antwerpen, dat eigenaar is van het pand, deze gelegenheid aan om het gebouw volledig te laten opknappen. Daarom krijgt AG VESPA de opdracht om het pand aan te bieden onder een erfpachtovereenkomst met renovatieverplichting.

De erfpacht voor het Sint-Jorispand wordt aangeboden voor een periode van 49 jaar. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden met nog eens maximaal 15 jaar. De jaarlijkse minimumvergoeding (canon) bedraagt 83.000 euro.

Kandidaten kunnen onder gesloten omslag een bod met projectvoorstel indienen tot uiterlijk vrijdag 4 september om 10 uur. Meer informatie over deze oproep staat op www.agvespa.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.