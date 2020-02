Wie wordt de beste topsporter van UAntwerpen? Drie genomineerden bekend BJS

17 februari 2020

20u05 0 Antwerpen De drie genomineerden voor de ‘Ererector Francis Van Loon Award’, waarmee de atleet of atlete met de meest verdienstelijke sportprestaties in combinatie met zijn of haar studie op de Universiteit Antwerpen wordt beloond zijn bekend: Sebastien De Meulemeester (Zwemmen - Fysica), Marion Decrop (Jiujitsu - Biomedische Wetenschappen) en Lise Jaques (Badminton - Revalidatiewetenschappen). Dinsdagavond valt het verdict.

De eerste van de drie genomineerden voor de ‘Ererector Francis Van Loon Award’, die dinsdagavond door Panathlon Antwerpen, een door het IOC erkende sportfederatie, wordt uitgereikt is topsporter Sebastien De Meulemeester. De student Fysica werd in 2019 Belgisch kampioen 100m vrije slag lange baan en won in totaal nog vier Belgische estafettetitels. Op het WK strandde Sebastien met de aflossingsploegen in de halve finales en werd 8ste op de World Cup 200m vrije slag.

Ook Marion Decrop, die Jiujitsu beoefent en Biomedische Wetenschappen studeert, is genomineerd. Zij won goud in de discipline Duo Mixed en goud op het WK-U21 én EK-U21. Tegens won ze bij Duo Women goud op datzelfde EK U21 én brons op het WK bij de senioren.

Badmintonster Lise Jaques, tot slot, maakt ook kans op de prijs. De studente Revalidatiewetenschappen won in 2019 de Belgische titel Dames Dubbel en Dames Gemengd. In beide categorieën won ze ook telkens 1 keer goud op een BWF International Series tornooi.

‘Sportpersoonlijkheid 2019’

Panathlon Antwerpen reikt dinsdagavond ook de titel van ‘Sportpersoonlijkheid 2019’ uit, aan een (voormalig) sportpersoonlijkheid die een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de sport en aan de ethiek in de sport. Vorig jaar werd de award gewonnen door de voorzitter van SC City Pirates Antwerpen, Michel Pradolini. Dit jaar gaat de prijs naar volleybalcoach Gert Vande Broek. Hij is al jarenlang bondscoach van de Yellow Tigers, de Belgische nationale ploeg in het vrouwenvolleybal.

Topsportstatuut

De UAntwerpen zet al jaren in op de combinatie (top)sporten en studeren. 108 studenten dienden dit academiejaar (tot nu toe) een aanvraag voor een topsportstatuut in. 99 studenten kregen dat statuut ook, een stijging van 10 procent tegenover vorig academiejaar. 20 procent van hen is masterstudent.

Met 38 studenten eigent de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zich de titel van sportiefste faculteit toe, vóór de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (17) en de Faculteit Wetenschappen (12). Uitgesplitst per sport scoort UAntwerpen vooral goed in hockeymiddens met 21 topsportstudenten. Verder op de lijst van populaire sporten: wielrennen en korfbal (beide 9 topsportstudenten), basketbal (8), en voetbal en atletiek (beide 7). In totaal zijn de topsportstudenten van UAntwerpen in 26 sporten actief.