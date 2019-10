Wie mag bekende Antwerpse kroeg Den Boer van Tienen uitbaten? Cafébaas en brouwerij vechten juridisch robbertje uit Jonathan Bernaerts

03 oktober 2019

13u53 1 Antwerpen Wie mag Den Boer van Tienen, de bekende volkskroeg op het Mechelseplein, uitbaten? Huidig eigenaar Nick Descamps óf Antwerpen Zingt-organisator Alain Roels? Over de uitbatingskwestie loopt een bitse juridische strijd. De vrederechter, die het dossier donderdag op haar bord kreeg, stuurt aan op bemiddeling.

Het was begin dit jaar belangrijk Antwerps stadsnieuws, toen brouwerij Moortgat bekendmaakte dat het de uitbating van Den Boer van Tienen overdraagt aan Alain Roels, de organisator van onder meer Antwerpen Zingt. Roels heeft grootse plannen met het iconische café. Te beginnen met een nieuwe naam. De toekomstige uitbater wil de zaak haar oorspronkelijke naam teruggeven: ‘In den Boer van Tienen’. Het café zal ook in een nieuw, donkerbruin kleedje gestoken worden.

Voor mijn cliënt staat er immers heel wat op het spel. Hij kocht het handelsfonds destijds voor ruim 8 miljoen Belgische frank en dreigt nu zijn pensioen te verliezen Advocaat van Nick Descamps

Allesbehalve gelukkig met dat nieuws was Nick Descamps, die de Den Boer van Tienen de laatste zestien jaar uitbaatte. Descamps was dan wel te laat met zijn vernieuwingsaanvraag voor de uitbating bij de brouwerij, hij viel compleet uit de lucht. “In de zomer van 2018 heeft hij met drie vertegenwoordigers van de brouwerij een gesprek gehad over de uitbating van het café. Er werd hem toen letterlijk gezegd dat ‘de brouwerij niet moeilijk gaat doen’”, zegt advocaat Rudi Lodefier. “Na het gesprek heeft hij dan een aangetekende brief naar de brouwerij verzonden, maar daar kwam geen antwoord op. Mijn cliënt ging er dus vanuit dat alles in orde was. Maar dan werd begin dit jaar plotsklaps een nieuwe uitbater aangeduid. Hij viel van zijn stoel.”

Descamps liet het er niet bij en begon over de uitbatingskwestie voor het vredegerecht een procedure tegen brouwerij Moortgat die eigenaar is. “Voor mijn cliënt staat er immers heel wat op het spel”, zegt advocaat Lodefier. “Hij kocht het handelsfonds destijds voor ruim 8 miljoen Belgische frank (omgerekend is dat een kleine 200.000 euro, red.). Mijn cliënt dreigt nu zijn pensioen te verliezen.”

Officiële bemiddeling

Nadat de zaak verschillende keren werd uitgesteld, kreeg de Antwerpse vrederechter het dossier donderdag op haar bord. De zaak werd meteen met twee weken uitgesteld. Reden is het feit dat de rechter de advocaten vroeg om een officiële bemiddeling in overweging te nemen. Er wordt dan een erkende bemiddelaar aangesteld die met de verschillende partijen een akkoord zoekt dat voor iedereen aanvaardbaar is. Zo wordt een lang en dure gerechtelijke procedure afgewend. “In een gelijkaardige zaak is bemiddeling onlangs succesvol gebleken”, zei de rechter. Mocht de zaak tóch voor het vredegerecht gepleit worden, overweegt de rechter om de drie vertegenwoordigers van brouwerij Moortgat (die een gesprek met Descamps hadden, red.) te horen.

Alain Roels was donderdag aanwezig tijdens de zitting in het vredegerecht. Hij leek niet gelukkig met de gang van zaken en wilde na afloop niet reageren. Het is niet duidelijk of er al een financiële transactie tussen Roels en brouwerij Moortgat heeft plaatsgevonden. Ook advocate Karine Roekens, die voor Moortgat optreedt, weigerde commentaar. “Niet zolang de zaak lopende is.”

Den Boer van Tienen wordt momentel dus nog uitgebaat door Nick Descamps. “En dat blijft voorlopig zo”, aldus advocaat Lodefier.