Wie kroont zich tot beste biljartploeg van Zorgbedrijf Antwerpen?

06 november 2019

11u35 0 Antwerpen In november nemen de biljartploegen van de dienstencentra en woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen het voor het eerst tegen elkaar op om uit te maken wie dé beste biljartploeg is. De winnaar krijgt de Zorgkeu 2019 trofee. Op vrijdag 8 november spelen twaalf teams de eerste ronde. Op vrijdag 29 november volgt de finale.

Biljart is populair in de dienstencentra en woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen. Er zijn dan ook heel wat biljartclubs actief. Voor het eerst organiseren deze biljartclubs nu een wedstrijd om op een sportieve manier uit te maken wie zich dé biljartclub van Zorgbedrijf Antwerpen mag noemen.

Na loting nemen de twaalf ploegen het tegen elkaar op. Op vrijdag 8 november worden op drie locaties (in Antwerpen, Merksem en Hoboken) de eerste ronde gespeeld. De winnaar van elke locatie gaat door naar de finale, samen met de biljartclub die de meeste punten behaalt van alle locaties. Die vier ploegen spelen de finale op vrijdag 29 november in dienstencentrum De Olijftak (Antwerpen). Op maandag 9 december om 14 uur volgt de prijsuitreiking in dienstencentrum De Zeelbaan (Merksem).

Geïnteresseerden vinden meer info op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/zorgkeu.