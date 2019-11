Wie krijgt ‘kroonjuweel’ HRD Antwerp in handen? Strijd tussen oud-topman Peter Meeus en Chinese Fosun Philippe Truyts

06u00 0 Antwerpen Hoogspanning in de Antwerpse diamant: het gereputeerde certificatenlab en onderzoekscentrum HRD Antwerp wordt verkocht. Een beslissing kan al vandaag vallen. De strijd spitst zich toe op twee kandidaten: IGI, voor 80 procent in handen van het Chinese Fosun, én een groep rond voormalig HRD-topman Peter Meeus. Die maakt zich in een gesprek met onze redactie sterk dat hij van het noodlijdende HRD Antwerp opnieuw een succes kan maken.

Overal ter wereld krijgt de diamanthandel klappen. Ook in Antwerpen, traditioneel dé supermarkt van de diamant, zien de diamantairs zwarte sneeuw. In de eerste negen maanden van het jaar daalde de omzet van ruwe diamant met bijna 30 procent, in geslepen stenen was dat zo’n tien procent. Oorzaken? Denk maar aan de handelsgeschillen tussen de VS en China, de grote onrust in Hongkong (een belangrijk diamantcentrum) en de financiële onzekerheid van Antwerpse diamantairs. Die krijgen ondanks politieke beloften geen zichtrekening van banken. Bovendien heeft synthetische diamant de bodem uit de markt geslagen. Goedkopere stenen zakten verder in prijs en dat heeft zijn effect op de hele ‘keten’. Aan geslepen diamant houden handelaars weinig over. Erger nog: ze verliezen er vaak nog op.

Ontslagrondes

HRD Antwerp heeft het al enkele jaren zwaar. Ontslagrondes volgden elkaar op. Ooit had het lab een wereldwijd marktaandeel van 10 procent. Tussen 1999 en 2005 verviervoudigde het aantal certificaten (waarop je onder meer de kwaliteit van het slijpsel, het aantal karaat, de zuiverheid en de kleur terugvindt), van zowat 60.000 naar 240.000. Daar blijven er vandaag nog enkele tienduizenden van over.

HRD Antwerp zocht de voorbije jaren financieel soelaas bij ‘moederbedrijf’ Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de koepel én spreekbuis van de Belgische diamantsector. Eind vorig jaar gaf AWDC nog een lening van 4,6 miljoen euro aan HRD, dat zijn kapitaal in 2018 zag slinken van 6 miljoen naar 1,45 miljoen euro. Stilaan werd duidelijk dat AWDC uitkeek naar een koper. De voorbije zomer was er sprake van interesse vanuit Dubai, maar ook van het in Antwerpen verankerde IGI (International Gemological Institute). Dat bedrijf, dat eveneens certificaten aflevert, is voor 80 procent eigendom van de Chinese investeringsmaatschappij Fosun. Die is onder meer eigenaar van de Engelse topklasser Wolverhampton en geldt zo’n beetje als de Chinese Warren Buffett (de Amerikaanse superbelegger).

Focus op Azië

De Dubai-piste blijkt niet te kloppen. Dat zegt Peter Meeus, die na zijn periode als directeur-generaal bij de Hoge Raad voor Diamant (1999-2005) naar Dubai trok. Hij keerde terug en werd consultant. Maar vooral: hij doet nu met een groep van partners uit binnen- en buitenland een bod op HRD Antwerp. “Met als doel: er opnieuw het bedrijf van te maken van toen ik wegging. We hebben een formule ontwikkeld waarmee we een serieus marktaandeel kunnen veroveren. Onze focus ligt op Azië, maar niet op Dubai. Ik heb lang nagedacht of ik het wel zou doen. Ook al is het ‘laat’ voor de sector. Maar het merk ‘HRD Antwerp’ heeft nog een grote waarde. Ik kén het bedrijf en de branche.”

Meeus verwacht een groeiende vraag naar certificaten. “Precies de opkomst van synthetische diamant is de reden om erin te geloven. Wie natuurlijke diamant verhandelt en koopt, zal een certificaat willen.”

Bezorgdheid

De vraag is nu of Meeus een realistische kans maakt tegen het door Fosun gecontroleerde IGI. Binnen de taskforce die AWDC oprichtte, zou weliswaar geen eensgezindheid heersen, maar IGI lijkt de favoriet. Myriam Dillen, eredeken voor de diamantnijverheid, maakt zich zorgen. “Fosun zal wel zeggen dat ze het lab in Antwerpen houden, maar ik lees nergens dat dat zal gebeuren met het huidige personeel van HRD. Stel dat ze bij IGI gewoon met het HRD-certificaat gaan werken, wat dan? Ik hoop dat de keuze er één van het gezond verstand wordt. Dat HRD de jongste jaren slecht draait, ligt niet aan het personeel.” Bij HRD Antwerp werkten begin dit jaar nog 95 mensen.

AWDC bevestigt dat er een ‘aantal’ geïnteresseerde partijen zijn voor HRD Antwerp. “We zijn intensief bezig om tot een oplossing te komen.”

We belden ook IGI, maar daar onthoudt men zich liever van commentaar.