Wie herkent deze man die vrijdag onwel werd in Antwerpen? HAA

26 juli 2020

13u04

Bron: Belga 0 Antwerpen De politie en het parket van Antwerpen zijn op zoek naar de identiteit van een man die vrijdag onwel werd op het Wim Saerensplein in Antwerpen.

Afgelopen vrijdag omstreeks 7.20 uur werd deze man op de foto onwel op het Wim Saerensplein in Antwerpen. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en de onderzoekers proberen nu zijn identiteit te achterhalen. Op vraag van het parket van Antwerpen heeft de federale politie een opsporingsbericht verspreid.

De onbekende man is tussen de 50 en 60 oud. Hij is ongeveer 1,85 meter groot en normaal tot slank gebouwd. Hij heeft bruin haar, grijze ogen en dikke wenkbrauwen. Het slachtoffer droeg een rode polo van het merk C&A, een oranje short van het merk Zeeman, een blauwe joggingsbroek met het opschrift Denim NYC co van het merk Zeeman en grijze schoenen. Hij was in het bezit van een gele aansteker van het merk BIC en een pakje papieren zakdoekjes van het merk Cora.

Kent u deze man of weet u iets meer over hem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800/30.300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@politie.belgium.eu.