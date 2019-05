Wie herkent deze daders van brutale overval in Antwerpen? Sander Bral

29 mei 2019

10u46 0 Antwerpen De Antwerpse lokale recherche is op zoek naar twee verdachten van een gewelddadige overval in de Silvertopblokken op het Kiel. Op woensdag 27 februari drongen twee onbekenden een appartement binnen en overvielen een 53-jarige bewoner met geweld. Politie en parket verspreidden woensdag beelden van de daders.

Een 53-jarige man werd op 27 februari overvallen in zijn eigen appartement aan de Jan Denucéstraat. De overvallers gingen tot op de twintigste verdieping van het flatgebouw en belden rond 15.45 uur aan bij het slachtoffer. Toen die de deur opende, werd hij brutaal naar binnen geduwd en eisten de overvallers geld.

“Het slachtoffer probeerde zijn belagers te overtuigen dat hij geen geld in huis had, daarop begonnen de twee mannen het slachtoffer te slaan”, klinkt het bij de lokale politie. “De daders doorzochten alle kasten in het appartement. Wanneer de broer van het slachtoffer aanbelde, sloegen de twee mannen op de vlucht.”

Het slachtoffer moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden. De buit van de daders was klein. De klopjacht die de politie onmiddellijk na de overval hield, leverde geen resultaat op.

De eerste verdachte is 1,85 meter groot en van Noord-Afrikaanse origine. Hij is slank gebouwd en heeft bruine ogen, donker haar in een carré dat aan de zijkanten opgeschoren is. Hij droeg op het moment van de feiten een lichte snor en baard.

De tweede verdachte is iets kleiner en meet 1,80 meter. Hij is struiser gebouwd en ook van Noord-Afrikaanse origine. Hij heeft bruine ogen met kort donker haar.

Wie de overvallers herkent of meer weet over deze zaak kan anoniem contact opnemen met de politie via 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.be of via dit tipformulier.