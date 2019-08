Wie heeft vermiste Georges Smellers (77) gezien? Sander Bral

14 augustus 2019

12u35 0 Antwerpen Politie en parket zijn op zoek naar de 77-jarige Georges Smellers uit Antwerpen. Hij werd het laatst gezien op dinsdag 13 augustus rond 15.00 uur aan zijn woning in de Jacob Le Mairestraat op het Kiel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Georges Smellers (77) is 1m65 lang en zwaar gebouwd. Hij heeft donkergrijs haar. Op zijn bovenarm heeft hij een tatoeage van een anker. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe polo, een azuurblauwe fleece, een zwarte jeansshort en blauwe sportschoenen met gele en groene accenten.

Georges kan verward en gedesoriënteerd overkomen.

Wie meer weet over deze verdwijning kan anoniem en gratis contact opnemen met de speurders via het nummer 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit online tipformulier.