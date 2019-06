Wie auto wegdoet, krijgt korting op Antwerps mobiliteitsabonnement BJS

12 juni 2019

18u00 3 Antwerpen Antwerpenaars die hun auto wegdoen, kunnen van de stad een subsidie krijgen op een abonnement van Mobility as a Service (MaaS), een app die verschillende vervoersmogelijkheden bundelt.

Mobility-as-a-Service (MaaS) bundelt verschillende aanbieders en vervoersmogelijkheden in een app en biedt die zo samen aan de gebruiker aan. Reizigers krijgen zo eenvoudig toegang bijvoorbeeld openbaar vervoer, deelfietsen, taxidiensten, deelauto’s, parkeerfaciliteiten of laadinfrastructuur.

Om reizigers te stimuleren MaaS te gebruiken, geeft de stad een subsidie aan inwoners die hun eigen auto willen wegdoen. Met de subsidie kunnen Antwerpenaars 10% van het MaaS-abonnement terugkrijgen, met een plafond van maximaal 50 euro per maand. Inwoners kunnen maximaal twee jaar lang de subsidie krijgen. Wel gelden er voorwaarden voor de aanvrager: wie de subsidie wil ontvangen, moet afstand doen van zijn eigen wagen of salariswagen en de bewonerskaart inleveren.

Het subsidiereglement treedt in werking op 1 juli 2019 en eindigt op 30 juni 2021.

Meer informatie over hoe de subsidie kan aangevraagd worden en welke MaaS-abonnementen in aanmerking komen, verschijnt in de loop van juni op www.slimnaarantwerpen.be.