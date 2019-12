Exclusief voor abonnees Wetsdokter getuigt over moord op gepensioneerde leraar: “Voor veel verwondingen hebben de beschuldigden geen uitleg” BJS

02 december 2019

19u48 1 Antwerpen “Het lichaam van het slachtoffer was zwaar toegetakeld. Véél zwaarder dan dat ik uit de verklaringen van de beschuldigden kan afleiden. Voor veel verwondingen hebben ze geen uitleg.” Dat heeft wetsdokter Werner Jacobs verklaard op het assisenproces tegen moordkoppel Bart Goossens (39) en Natasja De Paepe (37). Volgens de beschuldigden was slachtoffer Frank Serruys (62) erg dronken toen hij werd gedood, maar dat spreekt Jacobs tegen.

Op 14 juni 2017 werd, deels verborgen onder het blauwe afdekzeil van een zwembad, het lichaam van een man aangetroffen langs de Turfvaartsestraat in het Nederlandse Roosendaal. Het slachtoffer - pas later zou duidelijk worden dat het de gepensioneerde Antwerpse leraar Frank Serruys betrof - was zeer zwaar toegetakeld.

“Hij was het slachtoffer geworden van zwaar, stomp geweld op het gelaat en het hoofd”, zei wetsdokter Werner Jacobs, die het verslag van zijn Nederlandse collega die de autopsie uitvoerde, had bestudeerd. “Serruys had ook meerdere zwellingen, onder meer aan de hals, het achterhoofd, de flank, de heupen, de rug, de onderste ledematen. Hij had ook een breuk aan de borstwervel én een breuk aan een onderste rugwervel.”

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 03 uren 01 minuut 30 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode