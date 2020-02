Wetenschappers UAntwerpen waarschuwen voor stijgend aantal meningokokkeninfecties BJS

07 februari 2020

16u50 0 Antwerpen Het aantal infecties met een bepaalde variant van de meningokokkenbacterie is in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers die vrijdag werden voorgesteld op het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium aan de UAntwerpen. In 2019 stierven in België vier mensen, onder wie drie jonge kinderen, aan de W-variant.

Een meningokokkeninfectie is een ernstige bacteriële ziekte die kan leiden tot hersenvliesontsteking, hersenontsteking of bloedvergiftiging. De bacterie bestaat in meerdere varianten: tegen meningokokken C wordt in Vlaanderen gevaccineerd, waardoor er vandaag nog amper gevallen gerapporteerd worden. Maar het aantal infecties met meningokokken WY zit wel in de lift: in 2019 werden er 28 W-gevallen gemeld in ons land, van wie tien kinderen onder de vijf jaar. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid.

“Vier mensen, bij wie drie jonge kinderen, overleefden de infectie niet”, zegt professor Heidi Theeten van de UAntwerpen. “We moeten waakzaam zijn. We zien dat het aantal meningokokken W-infecties in het Verenigd Koninkrijk en dichterbij in Nederland de voorbije jaren snel steeg en tientallen slachtoffers maakte. Dat is bij ons nog niet het geval, maar strikte monitoring van de situatie is nodig.”

Hoge Gezondheidsraad

In 2019 adviseerde de Hoge Gezondheidsraad om een viervoudig vaccin, dat wapent tegen de verschillende meningokokkenvarianten, te gebruiken. De algemene vaccinatie gebeurt momenteel nog niet omdat de overheid het niet financiert, maar ouders kunnen het wel op eigen initiatief laten toedienen.

Het is al de achttiende keer dat het Vaccinatiesymposium op de UAntwerpen plaatsvond. Dit jaar stonden de aanwezige onderzoekers en beleidsmakers stil bij de stappen die doorlopen moeten worden vooraleer een vaccin gratis ter beschikking gesteld wordt.