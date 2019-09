Wetenschappers ontdekken ‘levende stroomkabels’ in zee BJS

11 september 2019

13u36 4 Antwerpen Bacteriën die leven op elektriciteit en in staat zijn om stroom over lange afstanden door sterk geleidende kabels te sturen, net zoals hoe wij onze tv en koelkast van stroom voorzien... Het lijkt misschien moeilijk te geloven, maar het is precies wat een onderzoeksteam, met wetenschappers van de Universiteit Antwerpen, heeft ontdekt. De geleidende vezels betekenen mogelijk een grote sprong voorwaarts in de materiaalwetenschap en de elektronica.

Kabelbacteriën zijn micro-organismen die bestaan uit duizenden cellen op een rij, samen ruim een centimeter lang. “Deze meercellige bacteriën werden pas enkele jaren geleden ontdekt, en we wisten al dat ze iets bijzonders deden”, zegt onderzoeksleider Filip Meysman van de UAntwerpen.

Een team van onderzoekers van de UAntwerpen ontwikkelde, samen collega’s van de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Hasselt, een procedure om een ‘bacteriedraad’ aan te sluiten op minuscule elektroden. Ze stelden vast dat er een sterke stroom door de dunne kabelbacterie liep.

“Onderzoek toont aan dat er elektrische stromen door de zeebodem lopen, en alle gegevens wijzen erop dat kabelbacteriën deze stromen opwekken en geleiden”, zegt Meysman. “Hun ‘elektrisch metabolisme’ geeft hen een groot voordeel, aangezien ze in staat zijn om energie te halen uit diepere lagen van de zeebodem.”

Een netwerk van vezels in de bacterie is verantwoordelijk voor de sterke stroomgeleiding. De elektrische metingen toonden aan dat de vezels een extreem hoge elektrische stroom aankunnen, die goed te vergelijken is met de stroomdichtheid in de koperdraden van onze huishoudtoestellen.

De ontdekking is opvallend omdat alle bekende biologische materialen zeer slecht geleidend zijn. De geleidende vezels zouden dan ook een grote sprong voorwaarts kunnen betekenen in de materiaalwetenschap en de elektronica. De onderzoekers denken daarbij onder meer aan biologisch afbreekbare componenten in elektronica om het probleem van e-waste aan te pakken. “Een andere mogelijke toepassing is in de gezondheidszorg, waar implanteerbare diagnostische en therapeutische apparaten gedurende een bepaalde periode hun werk zouden kunnen doen, om vervolgens langzaam in het lichaam te verdwijnen”, besluit Meysman.