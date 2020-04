Werkstraffen voor trio dat overval met horrorclownmasker pleegt

BJS

03 april 2020

16u01 1 Antwerpen Drie Antwerpse jongemannen zijn veroordeeld tot werkstraffen van 300 uur voor hun betrokkenheid bij een gewapende overval op een nachtwinkel in Deurne. Een van de mannen droeg tijdens de feiten het masker van de horrorclown uit de film ‘It’. De beklaagden liepen een week na de overval tegen de lamp, nadat ze op de Groenplaats een jongeman hadden overvallen.

In de nacht van 15 oktober 2019 werd de politie ter hoogte van Klapdorp aangesproken door een jongeman die vertelde dat onbekenden zijn vriend op de Groenplaats onder bedreiging van een vuurwapen hadden proberen te overvallen. Het slachtoffer was kunnen wegvluchten.

De politie repte zich naar het centrum van de stad en trof het slachtoffer van de overval aan in de Kammenstraat. De jongeman deed het hele relaas en gaf de verbalisanten ook een beschrijving van de drie vermoedelijke daders. Mede dankzij de camerabewaking op de Groenplaats konden Michael S. (21), Gustavo S. (21) en Hisen R. (18) in de nabije omgeving gevat worden. Twee van hen bekenden dat ze het slachtoffer hadden aangesproken, maar niets meer dan dat. De derde verdachte, Gustavo S., stelde helemaal niets met de feiten te maken te hebben.

Horrorclown

Tijdens het verhoor kregen de politiemensen in de gaten dat de drie jongemannen opvallende gelijkenissen vertoonden met de verdachten van een overval op een nachtwinkel op de Turnhoutsebaan in Deurne, op 9 oktober. De uitbater van de nachtwinkel was toen door drie mannen bedreigd met een pistool. De verdachten – een van hen droeg het masker van de horrorclown uit de film ‘It’ – gingen uiteindelijk met tientallen pakjes sigaretten op de vlucht.

Ditmaal ging Gustavo S. onmiddellijk door de knieën en bekende hij de overval. De twee anderen kwamen pas met bekentenissen toen ze met de camerabeelden van de nachtwinkel werden geconfronteerd.

De rechtbank noemde de feiten in het vonnis “zeer ernstig”, maar legde het drietal toch lichte straffen op: telkens 300 uur werkstraf. “Dit is een constructieve vorm van bestraffing, waarmee ze iets kunnen terugdoen voor de maatschappij”, klinkt het.