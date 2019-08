Werkkamer Wannes Van de Velde komt naar Museum Vleeshuis ADA

23 augustus 2019

14u15 0 Antwerpen Vanaf 28 augustus 2019 heeft de werkkamer van Wannes Van de Velde een nieuwe thuis in het Antwerpse Museum Vleeshuis | Klank van de Stad.

Het museum is bijzonder opgetogen. Bij de heropening van Museum Vleeshuis als een museum voor het muziekleven in 2006, kreeg het niet voor niets de ondertitel ‘Klank van de Stad’, een verwijzing naar één van Wannes’ bekendste liederen.

Met zijn muziek en zijn liedteksten was zanger, dichter en beeldend kunstenaar Wannes Van de Velde de stem en het geweten van Antwerpen en zijn inwoners. Van 1978 tot aan zijn dood in 2008 kreeg al het materiaal in belangrijke mate gestalte in Wannes’ werkkamer, zijn ‘schrijfkot’ zoals hij het zelf noemde.

Het publiek kan voor het eerst de werkkamer bezoeken tijdens Open Monumentendag op zondag 8 september.