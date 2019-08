Werkgeversorganisatie Voka lanceert ‘competentiebarometer’ BJS/BLG

28 augustus 2019

Werkgeversorganisatie Voka heeft op haar website een nieuwe 'competentiebarometer' gelanceerd voor de regio Antwerpen-Waasland. De samen met een spin-off van de UAntwerpen ontwikkelde tool brengt dagelijks de openstaande digitale vacatures van de regio in kaart, met bijhorend de competenties en diploma's die ervoor worden gevraagd. Uit de huidige stand van zaken blijkt het niveau van opleiding (secundair, bachelor of master) minder belangrijk, maar geven technische opleidingen in het algemeen (veel) meer kans op een job.

Voka berekende dat er momenteel meer dan 23.000 vacatures openstaan in Antwerpen en het Waasland. De jobs zijn vooral te vinden in de industrie (28 procent) en logistiek & transport (11 procent). Binnen de sector industrie (productie en techniek) is er vooral vraag naar bachelors (27 procent), maar ook TSO-diploma’s worden in een kwart van de vacatures gevraagd, terwijl men maar in 16 procent van de gevallen een master zoekt. Bij logistiek & transport is de vraag naar bachelors dubbel zo groot als naar masters (22 ten opzichte van 11 procent) en zijn werkgevers vooral op zoek naar mensen met specifieke getuigschriften en ervaringsbewijzen zoals voor kraanbestuurder of heftruckchauffeur.

Voka stelt met de competentiebarometer beter dan ooit duidelijk te willen maken dat de studiekeuze erg bepalend is voor latere jobkansen en dat er binnen de verschillende opleidingsniveaus grote verschillen zitten tussen de populariteit van de diploma’s. “Wie in de brede regio rond Antwerpen met een TSO-diploma elektromechanica of elektronica op de arbeidsmarkt komt, heeft bijvoorbeeld tot vijftien keer meer kans op een job in vergelijking met andere richtingen”, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Voka hoopt met de tool het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid te kunnen aansturen en het HR-beleid van bedrijven te ondersteunen.