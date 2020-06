Werken Plantin-Moretuslei: tramlijnen 11 en 12 aangepast, buslijnen als alternatief ADA

20 juni 2020

10u36 0 Antwerpen Door de wegenis- en rioleringswerken aan de Plantin-Moretuslei wordt op deze locatie de doorgang van tramlijn 11 (Berchem Station – Melkmarkt) tijdelijk onmogelijk. Tramlijn 11 zal van 29 juni tot en met 19 juli dan ook niet uitrijden. Voor verplaatsingen tussen Berchem Station en het Koningin Astridplein kunnen reizigers gebruikmaken van de buslijnen 9, 20, 21, 30 en 32, die op dit traject ruime verplaatsingsmogelijkheden bieden. Voor verplaatsingen tussen Koningin Astridplein en Melkmarkt wordt tramlijn 12 tijdelijk uitgebreid.

In het kader van de heraanleg van de Plantin-Moretuslei worden rioleringswerken uitgevoerd. Die vergen tijdelijk een volledige afsluiting van het kruispunt Plantin-Moretuslei met de Rolwagenstraat en Provinciestraat en dit voor alle verkeer. Dat betekent dat tramlijn 11 op deze locatie niet kan passeren. Een beperkte doorgang over één spoor werd overwogen, maar dit zou zowel de werken zelf als het tramverkeer sterk vertragen. Gezien de omvang en de plaats van de werken ziet De Lijn zich dan ook genoodzaakt om de tramlijn tijdelijk op te schorten en haar reizigers een efficiënt alternatief te bieden voor de duur van de werken. De wijzigingen lopen van 29 juni tot en met 19 juli.

Buslijnen als alternatief

Voor het traject tussen Berchem Station en Koningin Astridplein kunnen reizigers gebruikmaken van de lijnen 9, 20, 21, 32 en 30. Die lopen vrijwel parallel met de reisweg van tramlijn 11 en bieden door hun ruime verplaatsingsmogelijkheden op dit traject een prima alternatief.

Tramlijn 12 tijdelijk verlengd tot Melkmarkt

Om reizigers voor het stuk tussen Koningin Astridplein en Melkmarkt een oplossing te bieden, wordt tramlijn 12 tijdelijk verlengd. Tijdens de duur van de werken zal lijn 12 doorrijden tot bij de Melkmarkt. Het bijkomende traject loopt vanaf de Van Wesenbekestraat via de Gemeentestraat, Rooseveltplaats, Lange en Korte Nieuwstraat naar de Melkmarkt. In de omgekeerde richting gaat het via de Wolstraat, Kipdorp, Sint Jacobsmarkt, Rooseveltplaats, Gemeentestraat en Koningin Astridplein naar de Van Schoonhovenstraat. Van daaruit volgt lijn 12 haar normale route naar het Sportpaleis.