Werken Plantin en Moretuslei twee maanden vroeger klaar dan gepland BJS

04 november 2019

16u54 0 Antwerpen De werken aan de Plantin en Moretuslei zullen twee maanden eerder klaar zijn dan gepland. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Waar de rijweg aanvankelijk in een latere fase zou vernieuwd worden zal de rijweg nu samen met de riolering, parkeerstroken, fiets- en voetpad ineens aangepakt worden.

Volgens het AWV zorgt de veranderde aanpak voor een veiligere verkeersafwikkeling, komt het de kwaliteit van de werken ten goede, én het zal twee maanden tijdswinst opleveren. Er is wel een keerzijde aan de medaille: het verkeer moet vanaf december niet alleen stadinwaarts maar ook staduitwaarts over één rijstrook rijden.

Werken op schema

“De werken aan de noordkant, tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat, zitten op schema”, weet Jef Schoenmaekers van het AWV. “In die zone vernieuwen we eerst de riolering en vervolgens de fiets- en voetpaden en de parkeerstroken. Op de Plantin en Morestuslei is er vandaag slechts één rijstrook stadinwaarts beschikbaar. Loopt alles volgens plan, dan zijn de werken in de huidige fase begin december afgerond. De rijweg staat in maart volgend jaar gepland.”

Complexe rioleringswerken

In december en niet in november starten de werken tussen de Provinciestraat en het stadspark. “We kiezen voor een andere aanpak”, zegt Schoenmaekers. “De rijweg afzonderlijk van de riolering, parkeerstroken en fiets- en voetpaden uitvoeren zoals in de eerste fase, is omwille van twee redenen niet wenselijk. Ten eerste moeten er huisaansluitingen gemaakt worden op een riolering die onder de rijbaan ligt. Dat is technisch niet haalbaar als eerst parkeerstroken, fiets- en voetpaden worden aangelegd en pas daarna de rijweg. Ten tweede zou de oorspronkelijke fasering te complex dreigen te worden voor de weggebruikers, en dat op een drukke invalsweg richting het centrum. Met de nieuwe aanpak zijn er minder deelfases nodig waardoor het voor iedereen duidelijker en veiliger wordt.”

Hoe worden de werken dan wel uitgevoerd?

De aannemer zal de rijweg tussen de Provinciestraat en de Charlottalei integraal aanpakken. “Dat gebeurt rijhelft per rijhelft: eerst de noordkant (stadinwaarts) en daarna de zuidkant (staduitwaarts)”, zegt Schoenmaekers. “De aannemer breekt telkens eerst de bestaande verhardingen op. Dan legt hij de nieuwe riolering aan en maakt hij de huisaansluitingen. Tot slot volgt de wegopbouw.”

De werken aan de noordkant duren van begin december tot half maart 2020 en vanaf dan tot begin juni 2020 aan de zuidkant. “Het grote voordeel is dat we hierdoor een tijdswinst van twee maanden boeken. Belangrijk: de heraanleg van het kruispunt met de Provinciestraat valt niet binnen deze fase en is nog steeds gepland voor de zomer van 2020.”

Eén rijstrook in elke richting

Omdat de aannemer telkens een volledige rijhelft inneemt, verhuist het verkeer naar de rijstroken waar er niet gewerkt wordt. “Op de Plantin en Moretuslei, tussen de Provinciestraat en het stadspark, rijdt verkeer bijgevolg over één rijstrook in elke richting. Concreet rijdt verkeer dus van begin december 2019 tot half maart 2020 aan de onderzijde van de rijweg (rijstroken staduitwaarts). Vervolgens tot begin juni 2020 aan de bovenzijde van de tegen dan vernieuwde rijweg (rijstroken stadinwaarts).”