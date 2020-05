Werken op kaaiweg: tussen Scheldestraat en Verviersstraat kunnen auto’s alleen nog stad uit PhT

25 mei 2020

14u56 0 Antwerpen De heraanleg van de Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid komt in een nieuwe fase terecht. Tot midden november pakt de aannemer de rijweg, de stoepen de parkeerstroken en de groenvakken aan. Tussen de Verviersstraat en de Scheldestraat kan het autoverkeer nog enkel staduitwaarts, dus richting Hoboken, rijden.

Voor de aannemer aan de rijweg en de stoepen kan beginnen, starten graafwerken voor archeologisch onderzoek en rioleringswerken, van noord naar zuid. Fietsers hebben er weinig last van: zij kunnen in beide richtingen blijven rijden. Automobilisten die náár het centrum van de stad willen, moeten omrijden via de Gedempte Zuiderdokken.

Die wegomlegging zal trouwens ook gehandhaafd blijven in de laatste fase van de heraanleg, van midden november 2020 tot eind januari 2021. Dan wordt een dubbelrichtingsfietpsad aangelegd.