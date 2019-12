Werken Oosterweelverbinding op schema: “Eind 2020 graafmachines op Rechteroever” Jan Aelberts

19 december 2019

17u29 0 Antwerpen De dienst milieueffectrapportage (MER) heeft het project van de Oosterweelverbinding goedgekeurd. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding kan nu worden aangevraagd. Het is de laatste horde. Loopt daarmee alles volgens plan, kan er eind 2020 gegraven worden op Rechteroever.

Met de Oosterweelwerken zou de Antwerpse ring worden gesloten door de aanleg van een extra tunnel onder de Schelde, een nieuw verkeersknooppunt op de grens tussen de haven en het Eilandje en tunnels onder het Albertkanaal die in beide richtingen zullen aansluiten op een deels verdiepte Antwerpse ring. “Wat goed is voor Antwerpen, de logistieke draaischijf van onze regio, is ook goed voor ons economische hinterland en de bereikbaarheid van Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “We kunnen het ons niet permitteren dat onze Antwerpse regio verder dichtslibt. Evenmin kunnen we het ons permitteren dat de Antwerpenaar alle lasten van logistiek tot in zijn woonomgeving moet ondergaan.”

De Oosterweelverbinding zou volgens het rapport niet alleen een oplossing bieden voor de Antwerpse mobiliteit, maar ook een grote bijdrage leveren voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder. “Met het Toekomstverbond zijn burgerbewegingen, het havenbedrijf, het stadsbestuur en de Vlaamse regering er samen in geslaagd de leefbaarheid van de regio maximaal te verzoenen met een oplossing voor het mobiliteitsknelpunt”, vindt ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Luchtkwaliteit verbeteren

Nu de milieueffectrapportage van de Oosterweelverbinding op Rechteroever is goedgekeurd, kan de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend en zullen, als daarmee alles volgens plan verloopt, in het najaar van 2020 de werken kunnen starten.

Grote, ingrijpende infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding moeten verplicht nagaan wat de impact ervan is op het milieu. Dat is nu gebeurd. De uiteindelijke beslissing over de vergunning van de Oosterweelverbinding gebeurt door minister van Omgeving Zuhal Demir. Volgens haar kabinet zal “dankzij het Oosterweelproject de luchtkwaliteit verbeteren en zal de geluidsoverlast substantieel dalen.” De kans dat Demir de definitieve vergunning voor de Oosterweelverbinding nog zal tegenhouden is dan ook klein.

Woensdag is ook het Politiek Stuurcomité Oosterweel samengekomen op het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA) om een voortgangsrapport voor het project te bespreken. Dat was voor het eerst sinds het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering.