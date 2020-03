Werken nieuwe cruiseterminal aan de Scheldekaaien hervat: “Eerste cruises meren aan in voorjaar 2021"

Jan Aelberts

30 maart 2020

17u19 1 Antwerpen De heiwerken aan de Scheldekaaien voor het ponton van de nieuwe cruiseterminal gingen vandaag, maandag, opnieuw van start. Ze lagen even stil zodat de aannemer maatregelen tegen het coronavirus kon nemen. De werken veroorzaken trillingen en geluidshinder. Als alles vlot verloopt, zijn ze vrijdag 10 april afgerond.

Eind 2018 zijn de werken gestart voor de nieuwe cruiseterminal aan de Scheldekaaien. Aan Het Steen wordt de kaaimuur gestabiliseerd en komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. De kaaimuurstabilisatie, uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv, is bijna afgerond. Het nieuwe ponton zal bestaan uit verschillende onderdelen. Twee toegangsplatformen leiden via twee bruggen naar het ponton. Op het ponton komt een drijvend, transparant paviljoen. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton aan het Steenplein. Aan die verschillende onderdelen is de afgelopen maanden hard gewerkt in staalbouwateliers.

Trillingen en geluidshinder

Deze week starten de heiwerken. Die dienen om twaalf buispalen te verankeren in de Scheldebodem. De buispalen houden het ponton op zijn plaats en ondersteunen de toegangsbruggen aan Het Steen en het Noorderterras. Ze worden 25 meter diep in de Scheldebodem gebracht, waarna ze worden gevuld met zand. Om de gigantische buispalen 25 meter diep te krijgen, is zwaar materiaal nodig. De werken zullen trillingen en geluidshinder veroorzaken.

De werken vinden enkel plaats op weekdagen, tussen 7 en 18 uur. Als alles vlot verloopt, zijn de heiwerken vrijdag 10 april afgerond.

Eerste cruises in 2021

Niet alleen de kade wordt verder afgewerkt, ook de verschillende onderdelen van het ponton worden verder afgewerkt in de ateliers. Deze zomer worden alle onderdelen via de Schelde tot aan het Steenplein gevaren. Daarna worden de verschillende onderdelen ter plekke gemonteerd en afgewerkt. Eind 2020 zijn de werken aan het ponton afgerond en kan de cruiseterminal verhuizen naar zijn nieuwe locatie. Vanaf het cruiseseizoen in voorjaar 2021 worden de eerste cruises aan het nieuwe ponton ontvangen.