Werken Kasteelpleinstraat opgeschort vanwege coronavirus BJS

19 maart 2020

14u24 0 Antwerpen De De werken in de Kronenburgstraat en de Kasteelpleinstraat zijn stilgelegd. Dat heeft de aannemer beslist vanwege het coronavirus.

In de Kronenburgstraat en de Kasteelpleinstraat begonnen recent ingrijpende werkzaamheden. De riolering wordt er vervangen. Van die gelegenheid is gebruik gemaakt om het kruispunt te hertekenen en opnieuw aan te leggen.

Vanwege het coronavirus heeft aannemer Willemen Groep woensdag beslist om de werken voor onbepaalde tijd op te schorten. “Met deze maatregel willen we voorkomen dat onze medewerkers ziek worden en/of het virus verder verspreiden. We vinden het onze plicht om mensen te beschermen die niet anders kunnen dan nauw met elkaar samenwerken. De belangrijkste regel is nu om afstand te houden, maar bouwen doe je nu eenmaal altijd samen”, motiveert CEO Tom Willemen de beslissing.

Wanneer de werken kunnen hervatten, is koffiedik kijken.