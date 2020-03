Werken in Lange Koepoortstraat opgeschort door coronavirus BJS

20 maart 2020

16u11 0 Antwerpen De wegenwerken in de Lange Koepoortstraat in hartje Antwerpen worden stilgelegd. De aannemer vindt voortwerken tijdens de coronacrisis onverantwoord.

In de Lange Koepoortstraat begonnen op 3 februari ingrijpende werken: de straat wordt omgevormd tot een woonerf waar een maximumsnelheid van slechts 20 km per uur is toegestaan.

De werken zouden in juni 2020 klaar zijn, maar die timing wordt allicht niet gehaald. De werken zijn sinds vrijdag immers voor onbepaalde tijd opgeschort door het coronavirus. Ook de nutsbedrijven voeren geen niet-dringende ingrepen meer uit. De arbeiders beveiligden de werf en hebben alle aansluitingen veiliggesteld.

Als de omstandigheden het toelaten, wordt de bestrating tot aan de Zirkstraat nog wel gelegd.