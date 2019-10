Werken Gedempte Zuiderdokken hervatten begin november na akkoord tussen stad en buurtbewoners ADA

30 oktober 2019

11u43 0 Antwerpen De werken aan de Gedempte Zuiderdokken gaan binnen twee weken opnieuw van start. Buurtbewoners trokken de laatste procedure in, nadat de stad naar hun eis luisterde om een samenwerking aan te gaan met de universiteit Antwerpen om een luchtzuiveringsinstallatie te ontwikkelen in de parkings.

Begin november starten de rioleringswerken in de Verviersstraat waarna vervolgens de werken aan de ondergrondse parking Steendok worden aangepakt. De heropstart van de werken is het resultaat van een akkoord tussen tussen de stad, de buurtbewoners en de Universiteit van Antwerpen. Bewoners eisten van de stad dat er maatregelen zouden komen om het fijn stof dat in de ondergrondse parkings opgestapeld wordt, gefilterd zou worden alvorens het via de luchtafvoersystemen in het bovengelegen park terecht zou komen. Dankzij die verbintenis met de UA, besloten de buurtbewoners hun laatste rechtszaak te laten vallen.

Op 6 december organiseert de stad een infomarkt over de aangepaste plannen en het verloop van alle werken in de buurt. Het gaat onder andere om verbeteringen aan het ontwerp van Dok Zuid, de circulatie op het plein en luchtzuivering van de ondergrondse parkings.

“Belangrijk signaal”

Ondertussen kijken ook andere burgerbewegingen met argusogen naar wat er zich in het dossier van de Gedempte Zuiderdokken afspeelde. Dat een burgerbeweging erin slaagt een overheid extra maatregelen te laten nemen voor een betere luchtkwaliteit, is een belangrijk statement. “Dit is enorm belangrijk”, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. “Het is een belangrijk signaal dat burgers opkomen voor hun leefomgeving en dat ze mee willen nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de levenskwaliteit gewaarborgd wordt en zelfs verbeterd. Bovendien kunnen andere projecten van deze innovatieve technologieën profiteren en daar wordt iedereen beter van. Men heeft wel eens de idee dat het om enkelingen gaan die dwars willen liggen maar men mag niet vergeten dat dat vaak een beeld is dat de politiek wil ophangen. In veel gevallen gaat het om een hele gemeenschap en zijn het enkelen die voor hen optreden. De buurt was niet tegen die parking alleen wilde men ervoor zorgen dat de best mogelijke oplossing gevonden werd.”

De stad heeft de ambitie om de parkings en het park klaar tegen hebben tegen 2022.