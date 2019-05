Werken aan Ringfietspad: aannemer spaart riolering door te werken met … piepschuim BJS

29 mei 2019

17u35 0 Antwerpen Het druk gebruikte Ringfietspad wordt in Borgerhout een stuk veiliger. De stad Antwerpen gaat ter hoogte van het kruispunt van de Stenenburg en de Collegelaan een conflictvrije onderdoorgang realiseren. Om het rioleringssysteem van de Ring niet te fel te belasten, maakt de aannemer gebruik van … piepschuim.

Misschien had u ze al opgemerkt: de grote witte blokken langs de Ring in Borgerhout. “Ze zijn gemaakt van piepschuim en worden gebruikt in het kader van de vernieuwing van het stuk Ringfietspad tussen de Collegelaan en de Luitenant Lippenslaan”, weet Dirk Vermeiren, de woordvoerder van Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

Bedoeling is dat het Ringfietspad binnenkort ónder de Stenenbrug duikt. “Zo wordt de verkeerssituatie van de vele voetgangers én fietsers - onder wie veel kinderen en jongeren die in de buurt schoollopen - een pak veiliger”, zegt Vermeiren. “Om die conflictvrije onderdoorgang te realiseren, moet een stuk onder de brug uiteraard verhoogd worden. Daarvoor gebruikt de aannemer de blokken uit piepschuim. Ze zijn relatief licht en zorgen ervoor dat het rioleringssysteem van de Ring niet wordt overbelast. Voor alle duidelijkheid: voetgangers en fietsers zullen niet merken dat ze zich over piepschuim verplaatsen. Bovenop de blokken komt nog een laag aarde en asfalt.”

De onderdoorgang aan de Stenenbrug is niet de enige nieuwigheid. Het hele stuk Ringfietspad tussen de Collegelaan en de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout wordt volledig vernieuwd, verbreed én uitgebreid met een wandelzone. Om de lawaaihinder van het verkeer op de Ring voor voetgangers, fietsers én omwonenden te beperken, komen er langs het fietspad ook geluidschermen. Ook de verhoging van de bermen, tot ongeveer zes meter, moet het geluid tegenhouden.

De werken aan het Ringfietspad zijn al in oktober begonnen. Als alles volgens plan verloopt, is het vernieuwde stuk fietspad tegen september klaar.