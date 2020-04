Werken aan Oosterweelverbinding hervatten op 20 april: aannemer stelt coronacoördinator aan BJS

09 april 2020

16u58 0 Antwerpen De werken aan de Antwerpse Oosterweelverbinding, die sinds eind maart stilliggen, worden hervat. Vanaf 20 april gaat de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke op de schop. “We willen van de verkeersarme periode gebruik maken om een werf met impact op het verkeer uit te voeren”, aldus aannemer Rinkoniên.

De aannemer gaat vanaf 20 april het wegdek van de noordelijke rijbanen op de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke vernieuwen. Het verkeer zal daardoor tijdelijk over 2 x 2 versmalde rijstroken moeten. De snelwegwerken maken deel uit van een grotere werf die initieel voor komende zomer was gepland, maar nu versneld worden uitgevoerd. “Door de coronamaatregelen is het verkeer op de E17 immers sterk afgenomen. We willen nu van die verkeersarme periode gebruik maken om een werf met impact op het verkeer uit te voeren. Op die manier wordt de hinder voor de weggebruiker zo beperkt mogelijk gehouden”, aldus aannemer Rinkoniên.

Veiligheid voorop

Om ervoor te zorgen dat de werken veilig kunnen verlopen is een memorandum opgesteld dat specifiek inzoomt op het naleven van de beschermingsmaatregelen op de werven. “We informeren vooraf alle arbeiders persoonlijk en voorzien op regelmatige afstand informatieborden en sanitaire stations met water, zeep en handgel”, zegt Anthony Casteels projectdirecteur van Rinoniên. “Om de maatregelen rond ‘social distancing’ na te kunnen leven, voorzien we apart vervoer voor de werknemers zodat ze niet allemaal samen in één voertuig zitten. Er wordt ook een coronacoördinator aangesteld die dagelijkse inspectierondes op de werf uitvoert.”

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) reageert tevreden op de heropstart van de werken aan de Oosterweelverbinding. “Op de snelwegen is er vandaag beduidend minder verkeer. De ideale periode dus om in veilige omstandigheden werken uit te voeren die het verkeer hinderen. Bovendien zijn infrastructuurwerken traditioneel een belangrijke motor van de economie en die injectie kunnen we vandaag als maatschappij wel gebruiken.”