Werken aan mazouttank in synagoge lopen fout: arbeider raakt verbrand Sander Bral

24 maart 2020

13u28 0 Antwerpen In een synagoge aan het Stadspark in Antwerpen brak dinsdagmiddag opeens brand uit. Bij werken aan een mazouttank in de kelder liep het fout. Eén van de arbeiders raakte verbrand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De brand was snel onder controle door de brandweer.

De brandweer repte zich dinsdagmiddag naar de synagoge in de Jacobs Jacobsstraat om de korte maar hevige brand te blussen. Die ontstond in de kelder op het moment dat arbeiders de mazouttank aan het verplaatsen waren. Het ging om een uitslaande brand waarbij één van de arbeiders gewond raakte. De brandweer was snel ter plaatse om te blussen en had de situatie dan ook snel onder controle. De synagoge liep heel wat schade op. De stabiliteit van het gebouw moet gecontroleerd worden.

Een jaar geleden was er in het pand ernaast ook al een zware brand. Toen stond het dak in de fik maar omdat er niemand aanwezig was, vielen er geen gewonden.