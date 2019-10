Werken aan Blancefloerlaan op Antwerpse Linkeroever starten maandag BJS

18 oktober 2019

Op Antwerpen Linkeroever gaat maandag een nieuwe fase van de werken aan de Oosterweelverbinding van start. Aannemer Rinkoniên zal de Blancefloerlaan (N70), de lokale verbindingsweg tussen Linkeroever en Zwijndrecht, vernieuwen en er een nieuwe fietstunnel bouwen, de fietspaden heraanleggen en de keerlus voor trams verleggen tot voorbij de park & ride (P+R) die er wordt gebouwd.

Tijdens het eerste deel van de werken, tot februari 2020, zal het noordelijke fietspad worden vernieuwd en het noordelijke deel van de fietstunnel onder de Blancefloerlaan worden aangelegd. Er zal volgens Lantis slechts een beperkte impact zijn voor het wegverkeer.

De werken kaderen in de plannen om de Blancefloerlaan een belangrijkere rol te laten spelen in de duurzame afwikkeling van verkeer van en naar Antwerpen. Volgens het Toekomstverbond kan de Oosterweelverbinding alleen een succes worden als er ook een modal shift gebeurt naar slechts de helft van alle verplaatsingen die nog met de wagen gebeuren. Daarom is er meer fietsinfrastructuur nodig, maar ook park & rides waar je kan overschakelen op alternatieve vervoersmiddelen zoals de tram. Langs de Blancefloerlaan wordt al langer gewerkt aan een nieuwe P+R, en die zal nu worden aangesloten op het lokale wegennet en de bestaande tramlijn.