Werfdieven stelen waterkranen en gereedschap Sander Bral

29 november 2019

17u30 0

Op een werf aan de Karel Oomsstraat hebben in de nacht van woensdag op donderdag dieven toegeslagen. De dieven zouden één van de al geïnstalleerde ramen ingegooid hebben om de appartementen in aanbouw te kunnen betreden. Volgens de aannemer zouden er keukenkranen en lavabokranen gestolen zijn. Verder ook nog elektrische gereedschappen. In de omgeving werd een buurtonderzoek gedaan. De dieven blijven op te sporen.