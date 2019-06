Wereldvluchtelingendag: Groot diner op Dageraadplaats Jan Aelberts

19 juni 2019

16u48 0 Antwerpen Morgen is het Wereldvluchtelingendag en daarom staat een groot, openbaar diner gepland op de Dageraadplaats in Zurenborg onder de naam Gastvrij Antwerpen.

Het is al de zevende editie van het evenement dat mikt op solidariteit. Op het diner, van 17 uur tot 19 uur, is iedereen welkom en er wordt enkel een vrije gift gevraagd. Met andere woorden: ‘Geef wat je kan’. Ondertussen is er muziek van de Gentse Karavaan. Martin Balogh en Wouter van den Abeelde leiden een mix van Roma en rasechte Belgen, professionelen en liefhebbers, jong en oud.

Vanaf 19 uur vind je de theatervoorstelling T-KWADRAAT in regie van Hussein Mahdi in de zaal van de Zurenborger. Het stuk gaat over nieuwkomers.

Gastvrij Antwerpen is in handen van Beweging.net Antwerpen, 11.11.11, Amnesty International België Vlaanderen, Pax Christi Vlaanderen, CAW Antwerpen, De Loodsen, Dokters Van de Wereld, BZN Kansenhuis Filet Divers en Internationaal Comité Vzw.