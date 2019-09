Wereldprimeur voor Antwerpse haven: sleepboot (deels) op waterstof op komst BJS

20 september 2019

10u21 5 Antwerpen Het Antwerpse Havenbedrijf heeft een sleepboot besteld die aangedreven is door verbrandingsmotoren die werken op waterstof in combinatie met diesel. Het zou gaan om een wereldprimeur.

De boot, die ‘Hydrotug’ zal heten, is een zogenaamde dual fuel sleepboot, die werkt op waterstof én diesel. Testen zouden hebben uitgewezen dat 85 procent van het motorvermogen geleverd kan worden door waterstof. Wanneer er door omstandigheden geen waterstof beschikbaar is, kan de boot naadloos overschakelen op louter diesel. De verbrandingsmotoren zouden de meest emissie-efficiënte motoren op de markt zijn.

Volgens het Havenbedrijf gaat het om een ‘ultralage-emissiesleepboot’. “Omdat er bij de verbranding van waterstof geen CO2 vrijkomt en de partikelfilter en de katalysator voor een minimale uitstoot van NOx en fijn stof zorgen.”

Het Havenbedrijf zegt dat de beslissing kadert in de transitie naar een duurzame en CO2-neutrale haven en dat ze een veelbelovende technologie een duwtje in de rug wil geven in de hoop dat de maritieme sector het voorbeeld zal volgen. “We geven zelf het goede voorbeeld door een grote stap te zetten in de vergroening van onze eigen sleepboten”, zegt CEO Jacques Vandermeiren. “Met deze primeur willen we verder het pad effenen voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, om de transitie naar alternatieve en hernieuwbare energiebronnen mee vorm te geven. Zelf geven we het goede voorbeeld door een grote stap te zetten in de vergroening van onze eigen sleepboten.”

Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) noemt waterstof “een van de sleutels voor een economie en samenleving met een minimale impact op het milieu” en “een van de brandstoffen voor de toekomst”.

De ‘Hydrotug’ wordt gebouwd door de Compagnie Maritime Belge (CMB), een pionier op het gebied van het inzetten van waterstof in scheepvaart. De bouw wordt binnenkort opgestart. De boot zal naar verwachting binnen twee jaar operationeel zijn.