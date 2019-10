Wereldberoemde Friends-zetel te gast in Kinepolis: “zot als je beseft dat die acteurs hierin gezeten hebben” ADA

09 oktober 2019

18u49 0 Antwerpen De razendpopulaire serie Friend viert dit jaar haar 25ste verjaardag. Speciaal voor die gelegenheid komt de wereldberoemde zetel uit Central Perk naar Kinepolis Antwerpen. Fans van over heel Vlaanderen zakten er speciaal voor af naar Antwerpen.

Nina (15) uit Aarschot

“Ik kom speciaal naar hier voor de zetel samen met mijn broer, mama en een vriendin. Vooral mijn vriendin en ik zijn hele grote fans. Ik heb de tien seizoenen al negen keer gezien en nu ben ik bezig aan mijn tiende keer. Vooral Rachel vind ik een geweldig personage. Ze groeit uit van een verwend papa’s kindje tot een succesvolle carrièrevrouw. Het idee dat ik nu in die zetel kon zitten waar al die acteurs hebben ingezeten is heel speciaal. Dit moment ga ik koesteren.”

Quindey (19) en Saar (18) uit Ranst

“De zetel zit nog beter dan ik het me voorstelde! Je zakt er helemaal in. Het is superleuk dat ze die zetel openstellen voor het grote publiek”, vertelt Quindey. Ook deze vriendinnen kwamen speciaal voor de zetel. “Mijn hart klopte sneller toen ik de zetel zag staan. Dit is echt wauw!” Vooral Chandler kan Quindey bekoren omwille van zijn flauwe humor. “Maar de hele serie is ongelofelijk goed. Heel veel jongeren herkennen zich in de situaties die zich voordoen en dat is volgens mij ook waarom de serie zo populair is.”

Kelly (40) en Marly (38) uit Antwerpen

“Wij zijn fans van het eerste uur en hebben alle afleveringen gezien toen ze voor de eerste keer op de televisie kwamen”, vertelt Kelly. “Ik was toen vijftien jaar en was meteen een grote fan van het programma. Het is feelgood televisie van het soort dat we vandaag te weinig op tv zien. Bovendien herkent iedereen zich wel in een personage. Zo herken ik de chaotische Rachel in mezelf”, lacht Kelly. Samen met haar vriendin Marly profiteerden ze er even van om snel na het werk even in de zetel te zitten. “We hadden het moment aan het MAS gemist maar dat konden we niet nog eens laten gebeuren.”