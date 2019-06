Wereldberoemd arrest-Marckx viert 40ste verjaardag: “Nooit verwacht dat ik het lot van zoveel kinderen zou verbeteren” Universiteit Antwerpen huldigt Paula Marckx (93) tijdens academische zitting Jonathan Bernaerts

13 juni 2019

18u42 8 Antwerpen Dat kinderen van ongehuwde moeders vandaag dezelfde rechten hebben als in een ‘normaal’ gezin, hebben ze aan Paula Marckx (93) uit Berchem te danken. Het Hof in Straatsburg gaf haar in 1979 gelijk in een dispuut met de Belgische staat. Het wereldberoemde arrest-Marckx is precies 40 jaar oud en dat is woensdagavond gevierd.

Paula Marckx werkte als jong meisje uit de Antwerpse Seefhoek als model voor modehuis Natan, werd journaliste die bij The Beatles, Willy Brandt en generaal Franco aan tafel zat, schopte het tot directeur van het World Trade Center in Brussel én haalde als eerste vrouw haar pilotenbrevet op de luchthaven van Deurne. Toch is Paula vooral bekend van de zaak Marckx vs Belgium, voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens, gevonnist op 13 juni 1979. Het is een ijkmoment in de strijd voor gelijke vrouwenrechten geworden.

Het begon in 1974 met een simpele brief naar ‘Straatsburg’, omdat Paula als bewust ongehuwde moeder het niet vond kunnen dat ze de afstammingsband met haar tien maanden oude dochter Alexandra wettelijk moest laten vaststellen, terwijl een gehuwde moeder dat niet hoefde te doen. Het Europees Hof gaf haar gelijk en de Belgische staat moest een einde maken aan de discriminatie van ongehuwde moeders en hun kinderen.

Delphine Boël zou haar vordering nooit hebben kunnen instellen, als het arrest-Marckx er niet was geweest. Vóór het arrest zou het vaderschap van Jacques Boël een vaststaand feit zijn en zou het door niemand betwist kunnen worden Professor Frederik Swennen

“Ongeziene omwenteling”

Volgens de Antwerpse professor familierecht Frederik Swennen (UA) is het arrest-Marckx een échte mijlpaal. “Het heeft een ongeziene omwenteling in het familierecht veroorzaakt”, zegt hij. “Met het arrest moest de Belgische Staat een einde maken aan de discriminatie tussen ‘wettige’ en ‘onwettige’ kinderen. Buitenhuwelijkse of overspelige kinderen kregen een volwaardig statuut én gelijke erfrechten.”

“Het arrest heeft er ook voor gezorgd dat de overheid in familiekwesties een andere houding is gaan aannemen”, gaat Swennen verder. “Het arrest-Marckx zegt dat het ‘recht op eerbiediging van het privé, familie- en gezinsleven’ (artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) een positieve verplichting inhoudt, wat betekent dat de staat er actief voor moet zorgen dat dat recht beschermd wordt. Vóór het arrest werd het artikel gelezen alsof de overheid zich niet mag mengen in het privé-, gezins- en familieleven.”

Razend actueel

Volgens Swennen is het arrest-Marckx tot op heden razend actueel. “Neem bijvoorbeeld de zaak rond Delphine Boël”, zegt de UA-professor. “Mevrouw Boël zou haar vordering nooit hebben kunnen instellen, als het arrest-Marckx er niet was geweest. Vóór het arrest zou het vaderschap van Jacques Boël een vaststaand feit zijn en zou het door niemand betwist kunnen worden.”

Vandaag is het arrest-Marckx precies 40 jaar oud en dat is woensdag aan de Universiteit Antwerpen gevierd met een academische zitting. Na afloop werden Paula Marckx, haar dochter Alexandra én Moni Van Look, de advocate die de zaak won, gehuldigd. “Uiteraard ben ik blij met erkenning van de unief”, reageert Paula. “Toen ik destijds aan de keukentafel die fameuze brief - de klachtenbrief naar het Hof werd vanuit het oogpunt van dochter Alexandra geschreven - schreef , had ik niet verwacht dat ik het lot van zoveel kinderen zou kunnen verbeteren. Ik voelde me gewoon onrechtvaardig behandeld.”