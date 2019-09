Wereld Alzheimer Dag bij Zorgbedrijf Antwerpen AMK

20 september 2019

13u41 2 Antwerpen Morgen is het Wereld Alzheimer Dag, en dat gaat bij Zorgbedrijf Antwerpen niet zomaar voorbij. Er worden lezingen over voeding gegeven voor personen met dementie, en woonzorgcentrum Ruytenburg focust op samen bewegen door oude musicals na te spelen.

Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Zorgbedrijf Antwerpen besteedt dit jaar extra aandacht aan voeding voor personen met dementie, met 20 handige tips voor een smakelijke maaltijd en een gratis lezing. Voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen Fons Duchateau: “Het aftakelen van de hersenen is een proces dat niet alleen de patiënt treft, maar ook alle mensen rondom hem. Ze worden getuigen en slachtoffer van de vreselijke ziekte. Hulpverlening heeft dan de plicht om de menselijk waardigheid van de patiënt te waarborgen. Met een focus op wat mensen wel nog kunnen in plaats van wat ze verloren hebben. Het Zorgbedrijf wil ook in de verzorging van alzheimerpatiënten toonaangevend zijn.”

In woonzorgcentrum Ruytenburg in Berchem spelen medewerkers met de bewoners musicals van vroeger na. De musicals worden getoond met polaroidfoto’s en video’s op de opendeurdag morgen. Zo kunnen bezoekers, familie en vrienden genieten van de acteer- en zangtalenten van deze bijzondere groep musicalsterren.