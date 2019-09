Welkom op vuilnisbelt Ossenmarkt: studenten maken er bij start academiejaar opnieuw boeltje van

24 september 2019

11u38 96 Antwerpen Lege bierblikjes, kapotte flessen wijn en sterkedrank, overal rondslingerend papier: de Ossenmarkt had dinsdagochtend meer weg van een vuilnisbelt dan van een gezellig stadspleintje. “Blijkbaar schieten onze sensibiliseringscampagnes hun doel voorbij. We worden er moedeloos van”, reageert de UAntwerpen

“We zijn hier in de studentenbuurt héél veel gewoon. Maar de situatie wordt jaar na jaar hallucinanter”, zegt bewoner Philippe Vosters van buurtcomité Stadscampus. “Extra pijnlijk is het feit dat de stadsdiensten de Ossenmarkt vorige week vrijdag, in aanloop naar de opening van het academiejaar, een fikse opfrisbeurt hebben gegeven. Met man en macht hebben ze gewerkt om het plein piekfijn te krijgen. En nu ligt het er alweer bij als een stort.”

Jongeren strompelen al tegen de middag in laveloze toestand door de buurt. Denk je dat ze dan de weg naar de vuilnisbak nog kennen? Bewoner Philippe Vosters

Nog hinder verwacht

De Antwerpse universiteitsbuurt krijgt elk jaar rond deze periode met overlast te kampen. Met het fraaie nazomerweertje kwamen studenten maandag massaal naar buiten. Bovendien werd op het Sint-Jansplein ‘Students on Stage’ gehouden. Het festival sloot om 18u de deuren, waarna de aanwezigen in groten getale afzakten naar de buurt rond de Stadscampus om – steeds vaker met blikjes drank uit de supermarkt - verder te ‘feesten’. En wellicht mogen buurtbewoners nog de hele week hinder verwachten. Er staan nog tal van studentenactiviteiten gepland en donderdag is er op Spoor Oost het grote studentenfeest StuDay.

Om de studentenbuurt leefbaar te houden, pleit buurtcomité Stadscampus al geruime tijd voor extra maatregelen zoals meer vuilnisbakken en toiletten. Naast sensibiliseringsacties verwacht men van de stad dat er ook repressief wordt opgetreden. “Wanneer er hier in de buurt bijvoorbeeld feestjes of TD’s worden georganiseerd, zijn er meestal wel extra maatregelen. Maar gisteren niet, denk ik. Anders was het hier toch niet zo uit de hand gelopen.”

1,5 euro voor gin-tonic

Vosters meent dé achterliggende oorzaak van het met afval bezaaide Ossenmarkt te kennen: alcohol. “Bij het begin van het academiejaar willen de Antwerpse studentenverenigingen zich met verschillende standjes in de kijker spelen. Er wordt dan kwistig met alcohol omgegaan. Zo kan je je tegen een spotprijs van 1,5 euro per glas te goed doen aan gin-tonic. Gevolg? Jongeren die al tegen de middag in laveloze toestand door de buurt strompelen. Denk je dat ze dan de weg naar de vuilnisbak nog kennen?”

“Moedeloos”

De Universiteit Antwerpen betreurt het voorval. “Vorig jaar lag de Ossenmarkt er ook zo bij”, reageert woordvoerder Peter De Meyer. “We hebben toen een filmpje van het plein op onze sociale media gedeeld. Zo wilden we onze studenten het signaal geven dat het echt niet oké is om afval achter te laten. Om onze studenten nog te sensibiliseren zijn op infoschermen in de campus beelden getoond van de stadscampagne tegen zwerfvuil. Die campagne loopt trouwens nog steeds. De afvalproblematiek werd ook aangekaart tijdens overlegmomenten die we met de studentenclubs houden. Dat zullen we in de toekomst ook blijven doen. Maar blijkbaar schieten onze sensibiliseringscampagnes hun doen compleet voorbij. We worden er moedeloos van.”

Dat er door studenten alcoholmisbruik wordt gepleegd, betreurt de Universiteit Antwerpen ook. “Problemen met alcohol doen zich in het Antwerpse studentenleven al jaren voor”, zegt De Meyer. “Ook hieromtrent worden initiatieven genomen. Zo werkt Sofia (de studentenclub die vorig jaar werd geschorst na een aantal incidenten, red.) samen met DRINKiQ, rond verantwoord alcoholgebruik. Maandag werden op Students on Stage bijvoorbeeld mocktails aangeboden. In de loop van het jaar lanceren we, in samenwerking met de overheid, ook nog een ruimere campagne rond alcoholgebruik.”