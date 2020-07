Welkom in ‘Beerschotland’: Hobokense Grasmuslaan viert coronaproof promotie naar 1A PhT

31 juli 2020

23u23 1 Antwerpen Plots was ze er vrijdag dan toch, de verlossing voor Beerschot. Twee dagen voor de match bij OH Leuven is de promotie naar 1A binnen, nu de Pro League toch gezwicht is voor een hoogste klasse met 18 clubs.

En dat wilden ze niet zomaar laten voorbijgaan in Hoboken, op een paar kilometer van het Olympisch Stadion op het Kiel. Jeroen Laforce van sfeergroep Armata Viola: “Ik zei na het horen van het goede nieuws al lachend: laten we toch iets doen. We zijn wat van onze vlaggen gaan halen en hebben van gevel tot gevel koorden gespannen. ‘s Avonds hebben we het in onze straat gevierd, met een muziekje erbij. Jong en oud(er). Ik had de promotie het liefst sportief zien afdwingen, maar na de pech van de vorige twee seizoenen (in extremis verloren finales in 2018 en 2019 tegen Cercle Brugge en KV Mechelen, red.) hebben we dit wel verdiend.”

De match tegen OH Leuven gaat zondag (16 uur) gewoon door. De cafés rond het Beerschotstadion zijn open. De uitbaters rekenen op de supporters om alles netjes volgens de regels te beleven.