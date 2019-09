Welke Antwerpse vrouw verdient een straat? Doe uw verhaal in babbelbox op Groenplaats BJS

24 september 2019

12u38 0 Antwerpen Televisiepresentatrice Sofie Lemaire wil meer vrouw op straat. Ze zoekt naar leuke, interessante of ontroerende verhalen over sterke vrouwen in Antwerpen. Geïnteresseerden kunnen op 27 en 28 september in een babbelbox op de Groenplaats hun verhaal doen.

Van alle straten in Vlaanderen die naar personen genoemd zijn, zijn 85% naar mannen genoemd en slechts 15% naar vrouwen. Sofie Lemaire wil daar verandering in brengen in het programma ‘Meer vrouw op straat’ dat in het najaar van 2019 te zien zal zijn op Canvas.

Welke vrouw verdient volgens ù een straat? Kom op 27 of 28 september langs op de Groenplaats in Antwerpen en doe uw verhaal in de babbelbox! Breng gerust oude foto’s, brieven en andere curiosa mee om uw verhaal te illustreren. Wie weet wordt uw verhaal een toekomstige straatnaam in een Vlaamse stad.