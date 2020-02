Welke Antwerpse tunnels krijgen een opknapbeurt in maart? ADA

28 februari 2020

13u25 0 Antwerpen Meerdere keren per jaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) periodieke onderhoudswerken uit aan de tunnels in haar beheer. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open. Welke Antwerpse tunnels krijgen een opknapbeurt in Maart?

Kennedytunnel: 2 en 3 maart

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 maart wordt er in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 3 op woensdag 4 maart, is de koker richting Antwerpen aan de beurt. Tussen 21u en 05u is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30u afgesloten.

Rupeltunnel: 4 en 5 maart

In de Rupeltunnel (A12) in Boom wordt er gewerkt tijdens de nachten van woensdag 4 en donderdag 5 maart, telkens tussen 20u en 06u. Eerst in de tunnelkoker richting Antwerpen, de nacht nadien in de koker richting Brussel. Tijdens de werken wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via het centrum van Boom.

Jan De Vostunnel: 9 en 10 maart

Tijdens de nachten van maandag 9 en dinsdag 10 maart (20u-06u) wordt er gewerkt in de Jan De Vostunnel (A112) in Antwerpen. Eerst is de tunnelkoker richting Brussel aan de beurt, de nacht nadien volgt de koker richting Antwerpen. De betrokken koker is dan afgesloten en het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Bevrijdingstunnel: 11 maart

Tijdens de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 maart (20u-06u) wordt er gewerkt in de Bevrijdingstunnel (A12) in Antwerpen. Tijdens de werken is de tunnel volledig afgesloten en wordt het verkeer bovengronds omgeleid naast de tunnel.

Rupeltunnel: 12 maart

In de Rupeltunnel (A12) in Boom wordt er gewerkt tijdens de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart tussen 20u en 06u. De tunnelkoker richting Antwerpen is dan afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via het centrum van Boom.

Waaslandtunnel: 18 en 19 maart

Tijdens de nachten van woensdag 18 en donderdag 19 maart wordt er gewerkt in de Waaslandtunnel (N49a) in Antwerpen. De tunnel is tussen 20u en 04u telkens volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel.