Wekelijks 5.300 vrachtwagens minder op Antwerpse Ring: Lineas verhoogt capaciteit goederentreinen ADA

10 september 2019

16u03 4 Antwerpen Om de impact van de Oosterweelwerken op de Belgische mobiliteit te verlichten, verdubbelt spoorvrachtoperator Lineas het aantal treinen in en uit Antwerpen. Deze verdubbeling betekent een stijging van 2.600 naar 5.300 vrachtwagens die wekelijks uit de file en op het spoor gezet kunnen worden.

Lineas verhoogt de capaciteit op de lijnen van Antwerpen naar La Louvière, Genk en Zeebrugge, en legt ook nieuwe verbindingen in naar Terneuzen en Gent. Deze ‘Oosterweel-treinen’ verbinden de Belgische steden met de belangrijkste kaaien op Linkeroever (1742 en 1700) en Rechteroever (869 en 913) via zijn Main Hub in Antwerpen, van waaruit treinen richting de rest van Europa vertrekken.

“Onze klanten zoeken actief naar oplossingen om hun cargo uit de files te krijgen. Met deze treinen bieden wij hen de optie om hun lading al eerder op het spoor plaatsen. Zo willen we het vrachtverkeer tussen de haven en het Belgische en Europese binnenland optimaliseren en tegelijk de mobiliteit verbeteren”, vertelt Sam Bruynseels, CCO van Lineas.

De treinen maken deel uit van het Green Xpress Network van Lineas. Dit Europese netwerk bestaat uit ‘open’ treinen die dagelijks en op regelmatige tijdstippen tussen grote logistieke hubs rijden. Vervoerders kunnen hun lading, al vanaf een enkele container, bij een terminal op de trein zetten en zo de files vermijden.

Met de verdubbeling kan Lineas vandaag 5.300 containers per week uit de Antwerpse files halen (t.o.v. 2.600 voordien) en de spooroperator plant nog verdere capaciteitsverhoging in de komende maanden.