Weinig volk bij opening Covid-testdorp: “Voorlopig enkel toegang na terugkeer uit rode zone of risicocontact” Caroline Van de Pol

06 augustus 2020

11u49 1 Antwerpen Bij de opening van het eerste Belgische Covid-19-testdorp donderdagochtend, waren er slechts tientallen inschrijvingen. Dat komt omdat het dorp enkel toegankelijk is voor mensen met een activatiecode. “We zijn afhankelijk van de overheden die het systeem de komende dagen zullen optimaliseren.”

De bedoeling van het testdorp is om de grote druk op de eerstelijnshulp te verminderen. “Die vraag kregen we van de huisartsen en spoedartsen. Met het testdorp willen we de stroom van mensen met Covid-19-symptomen en die zonder symptomen gescheiden houden. Bovendien kunnen we hier ook sneller en op grotere schaal testen uitvoeren”, vertelt Jan Stoobants, diensthoofd spoedgevallen ZNA. “We hopen dat we sneller en efficiënter kunnen inspelen tijdens deze golf en toekomstige golven. Dat is ook economisch interessant omdat we op die manier nieuwe lockdowns kunnen vermijden.”

Tientallen inschrijvingen

Het dorp heeft momenteel een maximum testcapaciteit van 500 tot 600 testen per dag. “Dat kan indien nodig in de toekomst worden uitgebreid tot 4000 per dag.” Toch liepen er bij de opening slechts een tiental mensen rond. “Voor vandaag hebben we enkele tientallen inschrijvingen. We verwachten tijdens de eerste dagen minder volk omdat er voorlopig enkel mensen met een activatiecode worden toegelaten. We zijn afhankelijk van de overheden die het systeem de komende dagen zullen optimaliseren.”

Om je te laten testen in het dorp moet je momenteel aan vier criteria voldoen. Eerst moet je een activatiecode krijgen via een contactonderzoeker of via een automatisch bericht na terugkeer uit een risicogebied. Daarnaast mag je geen ziektesymptomen van Covid-19 vertonen en moet je wonen in één van de negen districten van de stad Antwerpen of in de gemeente Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem. Tot slot moet je je registreren op www.testcovid.be. Op die site moet je de verkregen activatiecode ingeven en een aantal vragen beantwoorden. Na het maken van een afspraak krijgt de aanvrager een e-ticket met QR-code voor toegang tot het testdorp.

Toekomstige uitbreidingen

“Het is dus niet de bedoeling dat mensen zich hier spontaan komen aanbieden”, legt Jan Stoobants uit. “Na een optimalisatie van het systeem door de overheid, kunnen er eventueel uitbreidingen komen. We zouden dan ook mensen kunnen testen die in Antwerpen werken of inwoners van andere gemeenten. Indien nodig zou het dorp ook kunnen uitbreiden naar andere delen van het land.”

Dzaeyhun (15) was vandaag samen met zijn broer en ouders een van de eerste bezoekers van het testdorp. Het gezin kreeg een activatiecode na terugkeer van hun vakantie in Bulgarije. “We hebben alle vier geen symptomen maar laten ons testen omdat we drie weken op reis zijn geweest. Het is voor mij al de tweede test. Enkele maanden geleden liet ik de eerste doen toen ik ziek was. Het bleek toen gelukkig niet om Covid-19 te gaan.”



