Wegpiraat zonder rijbewijs krijgt vier jaar cel voor inrijden op voetgangster Patrick Lefelon

26 juni 2019

12u49 0 Antwerpen De 43-jarige Ben B. is veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij een vrouw probeerde dood te rijden aan de Katelijnevest. De man vluchtte weg na een aanrijding maar de vrouw probeerde hem tegen te houden. Hij had geen rijbewijs, was al zes keer veroordeeld door de politierechter en reed in een niet-verzekerde auto.

Ben B. haalde op 26 december 2018 met zijn wagen eerst een tram in op de Sint-Katelijnevest. Er kwam echter een tegenligger aan. Om een botsing te vermijden draaide hij linksaf Kipdorp in, waar net op dat moment een man en zijn zus op het voetpad passeerden. Zij werden aan hoge snelheid van het voetpad gemaaid. De man werd ernstig gewond aan zijn been. Zijn zus raakte licht gewond.

De vriendin van het mannelijke slachtoffer wilde verhaal halen bij de bestuurder en ging voor zijn auto staan. De man reed daarop ook de vrouw aan. Zij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeerde zelfs een tijd in levensgevaar.

Ben B. werd opgesloten in de gevangenis, nadat hij door een SRT-team van de politie was ingerekend in de Korte Winkelstraat. Hij reed zonder rijbewijs en in een Ford Focus die niet verzekerd of ingeschreven was. Bovendien was hij al zes keer veroordeeld door de politierechter.

De openbare aanklager betichtte de wegpiraat van poging tot doodslag. Ben B. betwistte dat. HIj was weggevlucht omdat hij wist dat zijn papieren niet in orde waren. Hij had nooit de bedoeling om de vriendin van het aangereden koppel te doden.

“Poging doodslag bewezen”

De rechters zijn wél overtuigd dat Ben B. zich schuldig heeft gemaakt aan een poging doodslag. “U reed het slachtoffer aan. Zij belandde op de motorkap en toch reed u met hoge snelheid verder tot de vrouw van de motorkap afgleed en onder de wielen terechtkwam. Dat rijgedrag is voldoende bewijs dat u de bedoeling had de vrouw te doden. Het feit dat u in paniek was en in de chaos wegvluchtte, doet hierbij niet terzake.”

De man krijgt een celstraf van 4 jaar. Ben B. zit sinds zijn arrestatie al in de gevangenis. Hij moet het slachtoffer een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro. De definitieve schadevergoeding zal later vastgelegd worden. De Ford Focus waarin Ben B. reed is verbeurd verklaard.