Wegpiraat riskeert 40 maanden cel

voor aanrijden voetganger op zebrapad Patrick Lefelon

17 juni 2019

17u53 0 Antwerpen De 43-jarige Ben B. uit Antwerpen die vervolgd wordt voor poging tot doodslag. riskeert veertig maanden cel. Hij zou eind vorig jaar een vrouw opzettelijk hebben aangereden in Antwerpen.

De veertiger was op 26 december 2018 een stilstaande tram aan het inhalen op de Minderbroedersrui. Toen de tram vertrok en er uit de andere richting ook een tram aankwam, draaide hij aan hoge snelheid linksaf Kipdorp in. Bij het nemen van die bocht maaide hij een man van het zebrapad op het kruispunt met de Sint-Katelijnevest. Die liep daarbij een letsel aan zijn been op. Ook zijn zus raakte lichtgewond.

De vriendin van het mannelijke slachtoffer wilde verhaal halen bij de bestuurder en ging voor zijn auto staan. De man reed daarop ook de vrouw aan. Zij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en was veertien dagen arbeidsongeschikt.

Op basis van de getuigenverklaringen en de camerabeelden kon de politie de auto wat verderop lokaliseren in de Korte Winkelstraat. Een ploeg van het Snelle Respons Team (SRT) stelde zich verdoken op en arresteerde Ben B., toen hij terugkeerde naar zijn wagen. Hij reed met een vervallen voorlopig rijbewijs rond en zijn wagen was niet ingeschreven of verzekerd.

De veertiger verklaarde dat hij na de eerste aanrijding was doorgereden, omdat hij vreesde “gelyncht” te worden. Hij beweerde niet gevoeld te hebben dat hij daarbij een vrouw had aangereden. Hij wilde zich net gaan aangeven, toen het SRT hem gearresteerd had. Ben B. zit intussen al zes maanden in voorhechtenis.

De verdediging pleitte dat hij veel schuldinzicht heeft en vroeg een herkwalificatie naar “onopzettelijke slagen en verwondingen”. De man werd al zes keer bij verstek veroordeeld door de politierechtbank.

Vonnis op 26 juni.