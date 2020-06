Weggehaalde betonblokken Oosterweelwerf deden Kennedytunnel onderlopen: “Dat scenario zal zich niet meer herhalen” PhT

18 juni 2020

17u03 2 Antwerpen De avondspits kondigde zich donderdag een pak beter aan dan woensdag toen tijdens het zware onweer de Kennedytunnel richting Nederland onder water liep. Alle verkeer moest over één rijstrook. Oorzaak van de ellende: de werf voor de Oosterweelverbinding in Zwijndrecht. “We hebben er nu voor gezorgd dat zand en grind de afwateringsputjes van de tunnel niet meer kunnen verstoppen bij regenval”, zegt Lantis, bouwheer van Oosterweel.

Ter hoogte van Zwijndrecht moet de snelweg worden verbreed. Annik Dirkx, woordvoerster van Lantis, komt nog even terug op de wateroverlast woensdag. “We hadden daar de betonblokken in de middenberm weggehaald. Daardoor werd het hemelwater dat naar de Kennedytunnel liep, niet meer gescheiden. Het stroomde vooral naar de koker richting Nederland. We hebben tijdens de buien nog ‘grindkoffers’ geplaatst om het slib tegen te houden, maar de afvoerkokers zaten al verstopt.”

Zeef

Een grindkoffer is een soort zeef die enkel water doorlaat. Tenzij het nog harder dan woensdag gaat regenen, zou het scenario van woensdag zich volgens Dirkx niet meer mogen herhalen.

Overigens is de aannemer van de werken op Linkeroever en in Zwijndrecht de hele nacht op de werf gebleven om bij nieuwe zware regenval in te grijpen.