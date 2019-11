Wéér moeilijke puzzel voor sp.a: wie volgt Yasmine Kherbache op in gemeenteraad? PhT

14 november 2019

18u52 3 Antwerpen De Antwerpse sp.a beslist in december wie Yasmine Kherbache in de gemeenteraad zal opvolgen. Kherbache neemt afscheid van de politiek. Ze wordt rechter bij het Grondwettelijk Hof. Tatjana Scheck is in Antwerpen eerste opvolger, maar zij werkt halftijds op het kabinet van schepen Tom Meeuws. Dat is onverenigbaar met de gemeenteraad. Ze zal moeten kiezen.

Voor de Antwerpse socialisten is het dit jaar al vaker puzzelen geweest. Zo bleef het lange tijd onduidelijk wie de derde schepenpost zou invullen. Pas na de Vlaamse en federale verkiezingen hakte de partij de knoop door. De keuze viel op Karim Bachar. Ook Tatjana Scheck kwam in beeld voor die job, maar dan moest een van de zes sp.a-verkozenen de gemeenteraad opgeven. Niemand was daartoe bereid. Als Yasmine Kherbache een half jaar geleden benoemd was tot rechter, had Scheck haar dan al kunnen opvolgen en lag de weg naar een schepenambt mogelijk nog open. Van 2009 tot 2012 was ze districtsshepen, daarna OCMW-raadslid.

Violiste

Een plek in de gemeenteraad levert per zitting 213 euro bruto op. Peanuts, vergeleken bij de halftijdse wedde als kabinetsadviseur. Er wachten Tatjana Scheck dus nog enkele slapeloze nachten om een keuze te maken. De violiste, dochter van de recent overleden musicus Michael Scheck, is een bezige bij. Ze runt een privéschool, werkt voor muziekacademie MA’GO en is coach bij het Antwerp Symphony Orchestra.

Als Scheck past voor de gemeenteraad, komen in volgorde normaal gezien Kathleen Van Brempt, Monica De Coninck en Erkan Öztürk in aanmerking. Maar Van Brempt concentreert zich op het Europees parlement - ook al combineerde ze in de vorige legislatuur die functie met de gemeenteraad - De Coninck heeft geen politieke ambities meer en Öztürk zit nu bij Groen. Afwachten hoe de partij het oplost.