Weer brand gesticht in leegstaande velgenfabriek Hayes-Lemmerzsite Jan Aelberts

26 juni 2019

23u21 29 Antwerpen Er heeft woensdag opnieuw brand gewoed op de Hayes-Lemmerzsite in Hoboken. Begin deze maand werd er ook al afval in brand gestoken.

De voormalige velgenfabriek staat al elf jaar leeg en is een bekende stadskanker in Hoboken én regelmatig het doelwit van vandalen. Ook de brand van woensdag werd naar alle waarschijnlijkheid aangestoken. Getuigen zagen vier personen weglopen. De brandweer rukte met man en macht uit en had de brand snel onder controle.

Het dossier van de Hayes-Lemmerzsite zit al jaren vast. Er zijn verschillende grondeigenaars die al jaren wachten op een lucratief voorstel voor de site. De velgenfabrikant verliet in 2008 het gebouw. Sindsdien staat dat te verkommeren.