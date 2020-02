Weekendtips: veel romantiek, lekker eten en dansen op 29+ fuif ADA

07 februari 2020

Rivierenhof Valentijnsrun

Deurne

Liefde is ... lopen in het Rivierenhof. De Rivierenhof Valentijnrun op zondag 9 februari is een recreatieve funloop met keuze uit een parcours van 5 of 10 kilometer. Ook op de 9de editie kun je je bij aankomst in het winterse Rivierenhof verwarmen aan een zoete zonde en een lekker drankje. Wie verkleed meeloopt, maakt kans op mooie prijzen.

Vanaf 9.30 uur gaan de kleedkamers en douches open in het Sportpark Ruggeveld, Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne. Om 11 uur wordt het startschot gegeven aan de Rivierenhof Parkweg/Ruggeveldlaan.

Wie zich inschrijft via www.antwerpathletics.be, mag gratis deelnemen. Wie zich online vooraf niet inschrijft betaalt 5 euro. Meer info en inschrijven via www.antwerpathletics.be

Saint Amour

Antwerpen

Vlaamse kost, dit jaar op Saint Amour. Geen balletjes in tomatensaus, maar wel allerlei delicaats en geraffineerds. Nieuwe smaken naast klassiekers. Aan het vooralsnog niet te canoniseren fornuis van de Liefde staan Dominique De Groen, Ish Ait Hamou, Fleur Pierets, Gaea Schoeters, Roderik Six, Jeroen Theunissen en Dimitri Verhulst. Sven Speybrouck speelt maître d’hôtel. Uit de pot van Andy Fierens en Michaël Brijs worden De Bronstige Bazooka’s opgelepeld, een koor van kant en kanonnen.

Dat schrijvers maar niet uitgeschreven raken over de liefde, zullen de toeschouwers aan den lijve mogen ondervinden: ontroering, vapeurs, plaatsvervangende jaloezie, verliefdheid en onverdroten wellust zullen hun deel zijn. Leg alvast maar een handdoek klaar op die fluwelen schouwburgzitjes.

Zondag 9 februari om 20 uur in de Bourlaschouwburg Antwerpen. Tickets en info via www.toneelhuis.be.

Antwerp Diner

Antwerpen

Op zondag 9 februari 2020 staat de 19de editie van Antwerp Diner in de Handelsbeurs op het menu. Antwerp Diner vzw zamelt fondsen in voor onderzoek en preventie van hiv en ondersteunt initiatieven die dit bespreekbaar maken. De opbrengst van dit evenement is bestemd voor het goede doel. Wat mag je verwachten? Antwerpse topchefs achter het fornuis, de “altijd-prijs” supertombola met prachtige prijzen en live muziek met de Antwerp Diner band en topartiesten. De opbrengst van het benefietdiner gaat naar SENSOA, Het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Tomorrow4Isibani. Reserveer je tafel via info@antwerp-diner.be. Meer info via www.antwerp-diner.be.

29+ fuif met dj Loop in Antwerpen

Antwerpen

Op zaterdag is er een 29+fuif met dj Loop in zaal Zappa. Het thema: “Woman’s Paradise”-muziek van en over, dames, meisjes, lady’s... De meeste bezoekers zijn 40'ers en 50'ers maar alle leeftijden zijn vertegenwoordigd en welkom. Je kan er ook alleen naartoe komen, door de vriendelijke sfeer maak je gemakkelijk contact. En probeer zeker de ontmoetingstafel voor mensen die graag een gezellige ‘nieuwe’ babbel hebben.

In een feestelijke en ongedwongen sfeer draait dj Loop dansbare en kleurrijke muziek uit alle tijden en continenten. De avond begint voor wie dat wil met een uurtje initiatie van 20 tot 21 uur. Vanaf 21 uur is het dan weer aan de dj. Verder zijn er gedurende de avond voor wie wil mini-consultjes tegen een vrije bijdrage voor een goed doel... Inkom fuif: 10 euro inclusief dansinitiatie. In zaal Zappa, August Leyweg 6, 2020 Antwerpen.

Sneeuwklokjesweekend

Kalmthout

Komend weekend zet Arboretum Kalmthout de delicate schoonheid van het sneeuwklokje opnieuw in de kijker met een unieke binnententoonstelling in het Serrehuis, een gespecialiseerde sneeuwklokjesverkoop en rondleidingen in de arboretumtuin. De tentoonstelling geeft een inkijk in de uitzonderlijke herbariumcollectie van Naturalis, het biodiversiteitscentrum van de Universiteit Leiden, die speciaal voor het sneeuwklokjesweekend 14 waardevolle herbariumvellen van botanische soorten en cultivars uitleent.

Zaterdag 8 en zondag 9 februari 2020, van 10 tot 17 uur in het Arboretum Kalmthout.