WEEKENDTIPS: van beestendag tot beweegdag

03 oktober 2019

Vierde editie Beestig - Antwerpen

Naar aanleiding van Werelddierendag vindt in Antwerpen op zondag 6 oktober de vierde editie van het gratis festival Beestig! plaats. In en rond zaal Zappa aan de August Leyweg stellen dierenorganisaties zichzelf en hun aanbod voor, worden er demonstraties gegeven en zijn er heel wat randactiviteiten voor jong en oud. Zo zijn er demonstraties en kunnen kinderen zich laten schminken als een kat of Mr. Creezy uitdagen om een kikker of flamingo te plooien van ballonnen. Speciaal voor honden en hun baasjes is er een hondenwandeling met dierenquiz.

Iedereen is welkom tussen 11 en 17 uur. Programma en meer info: www.antwerpen.be/dieren

Beweeg mee voor ADHD - Mortsel

5 oktober 2019 is de eerste ‘beweegdag’ en symboliseert zowel letterlijk het samen bewegen voor ADHD als ook figuurlijk het in beweging zetten van zorgverleners, beleidsmakers en iedereen die met ADHD te maken heeft. In de mooie omgeving van Fort 4 van Mortsel loop je rondjes van ongeveer 2,5 kilometer. Dat kan snel, of gewoon joggend en zelfs al wandelend. Iedereen kiest zijn eigen tempo. Allemaal samen rekent de organisatie wel op minstens 400 rondjes. Het is ook een gezellige ontmoetingsnamiddag met een hapje en een drankje. Voor de kids is er een behendigheidsparcours, een springkasteel en andere animatie. En er is een speciale kidsrun (onder begeleiding). Je kan ook terecht in het praatcafé met persoonlijke verhalen, getuigenissen en een antwoord op al je vragen. Ontmoet er vrijwilligers, medewerkers en lotgenoten.

Het evenement start om 11.30 uur aan Fort 4 in Mortsel

Antwerp Fashion weekend - Antwerpen

Op 5 en 6 oktober organiseert Antwerp Retail Shopping Promotion opnieuw het Antwerp Fashion weekend, een kleurrijk evenement dat intussen niet meer weg te denken is. Verspreid over het weekend vinden modeshows plaats in de Wilde Zee, de Nationalestraat, de Steenhouwersvest, de Stadsfeestzaal en op de Meir. Ook de Schuttershofstraat heeft voor deze editie present getekend met een 20-tal winkels die op vrijdag en zaterdag tot 19u hun deuren openen en klanten verwennen met een drankje. Voor fashion addicts die liever zelf aan de slag gaan, zijn er tal van activiteiten gepland: petjes, T-shirts of armbandjes pimpen in de Grand Bazar, ‘Colour your life’ met persoonlijk stijl- en kleuradvies in de Nationalestraat of outfits ruilen tijdens de geliefde Fashion Sweep in de Kammenstraat. Voor elk wat wils.

Nieuw dit jaar is de Fashion Run, georganiseerd door Addict Store: vanuit de Kammenstraat vertrekken deelnemende lopers voor een parcours van 8 tot 10 kilometer langs de highlights van het Antwerp Fashion Weekend. De loper met de meest modieuze sportieve outfit wordt beloond met een unieke prijs.

Openingsweekend Smaakmeesters - Antwerpen

Van zaterdag 5 tot en met vrijdag 18 oktober organiseert de stad Antwerpen in samenwerking met gepassioneerde horecaondernemers de vijfde editie van het culinaire festival ‘Smaakmeesters’. Tijdens het openingsweekend van 5 en 6 oktober serveren de 128 deelnemende horeca- en speciaalzaken proevertjes en is er in de Antwerpse binnenstad heel wat culinairs te beleven.

Dit weekend kan al wie dat wil zijn brein en zintuigen op de Groenplaats laten prikkelen door chocolade of een chocoladetattoo laten zetten, en in de Wilde Zee genieten van een act met levende suikerspinnen. Op zaterdag 5 oktober bedienen twee praatgrage serveuses passanten op het plein vóór het Museum voor Schone Kunsten op het Zuid. Hier staat ook een kinderfoodtruck, waarin kinderen gezonde fastfood kunnen maken. Op zondag 6 oktober verhuizen de serveuses en de kinderfoodtruck naar de Hanzestedenplaats aan het MAS op het Eilandje. Op zondag 6 oktober vindt op het Zuid de eerste van 4 bijzondere cocktailavonden plaats, waarbij bartenders van horecazaken uit andere steden op uitnodiging bij een Smaakmeester aan het werk zijn en hun creaties laten proeven.

Fiesta Europa - Mortsel

Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober komt Fiesta Europa naar het Stadsplein in Mortsel. Waan je nog even op vakantie tijdens een bezoek aan de meest authentieke Europese specialiteitenmarkt van Vlaanderen.

Kuier langs kraampjes van marktkramers uit alle hoeken van ons continent die unieke souvenirs, typische streekproducten of culinaire specialiteiten meebrengen. Vlei je neer op het internationaal terras om te genieten van een frisse pint of cocktail, een lekkere paella, wokschotel of pizza, terwijl de kinderen zich uitleven op de springkastelen in het kinderdorp. Pik intussen een internationaal getint concertje mee. De sfeervolle livemuziek nodigt heel wat bezoekers uit om te dansen.

Meer informatie? Check www.fiestaeuropa.eu