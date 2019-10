Exclusief voor abonnees WEEKENDTIPS: Skatepark, rommelmarktje en Feest van de Doden AMK

31 oktober 2019

Laatste keer Dokmarkt

De wekelijkse versmarkt op het Eilandje houdt voorlopig voor de laatste keer stand op vrijdag 1 november. Je kan er nog een laatste keer genieten van heerlijke streetfood en lekkere drankjes van 15u tot 20u. Bezoekers kunnen er niet alleen heel wat soorten voeding en bloemen kopen, maar ook ter plaatse iets eten of drinken. Je kan zowel je weekendinkopen doen als het weekend op gang trappen met je collega’s, vrienden of familie. Op het boodschappenlijstje: verse groenten en fruit, wafeltjes, vis, bloemen, nationale én internationale specialiteiten,… Vanaf de lente 2020 opent Dokmarkt opnieuw elke vrijdag in de schaduw van het MAS, op de Napoleonkaai.

