Weekendtips: Sinterklaas baas in en rond Antwerpen Onze tips voor het weekend van 15 tot en met 17 november ADA

15 november 2019

10u11 0

Kunstendag voor kinderen

Borgerhout

Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen samen met hun ouders, grootouders en vriendjes op zondag 17 november komen proeven van heel wat fijne activiteiten in de kinderkunstenstraat in de Kwekerijstraat, Borgerhout. Het kinderkunstenfeest start om 12.30 uur en sluit de deuren om 17 uur. Er zijn tal van workshops als dans, toneel, percussie, sierraden maken en knutselen. Alle activiteiten zijn gratis. Enkel de dag zelf kan je ter plaatse tickets krijgen voor de verschillende activiteiten.

Kwekerijstraat, Borgerhout.

Sinterklaasstoet

Berchem

Voor de 34ste keer komt de Sint met zijn helpers naar Berchem om de brave kindjes te belonen. De Sint landt om 13.30 uur op de internationale luchthaven van Antwerpen en vertrekt rond 14.00 uur met zijn praalstoet door de Diksmuidelaan, posthofbrug, binnensingel driekoningenstraat statiestraat om rond 15.45 uur ongeveer te eindigen op het Frans van Hombeeckplein voor de traditionele meet and greet met de kinderen.

Zondag 17 november, gratis.

MNDR TNDR

Antwerpen

Tinder ook beu? Zin in een feestje? Flirt, dans en match in real life. Dat is het concept van MNDR TNDR. Singles, breng een sexy single mee en laat je helemaal gaan op de party. Heb je de liefde van je leven al gevonden? Geen nood, vergezeld van 3 singles ben je ook welkom om mee te feesten. Miami Nice (support by Buraka) voorziet jullie deze editie van sexy beats en dansbare classics. Inkom: € 6 ( tot middernacht), € 8 (vanaf middernacht).

Al een hapje eten of een aperitiefje alvorens de dansvloer onveilig te maken? De keuken is open vanaf 18 uur en je kan reserveren via reserveren@pleinpubliek.be of www.pleinpubliek.be/reservatie.

Plein Publiek, D’Herbouvillekaai 19, 2020 Antwerpen.

Lichtstoet

Wuustwezel

Zaterdagavond 16 november maakt de Sint zijn opwachting aan het gemeentehuis van Wuustwezel. Vanaf 17.30 uur worden de kinderen er verrast met een leuk programma. Rond 18 uur verwelkomt de burgemeester Sinterklaas op het bordes van het gemeentehuis en om 18.30 uur vertrekken de lichtwagens doorheen de donkere straten van Wuustwezel-Centrum voor de lichtstoet. De kindjes krijgen aan het gemeentehuis nog een half uurtje de kans om Sinterklaas persoonlijk te groeten. Daarna vertrekt ook Sinterklaas in zijn praalwagen voor een tocht door de donkere straten. Omstreeks middernacht worden daar de winnaars bekend gemaakt van de lichtstoetwagens.

Gratis toegang.

Aankomst Sinterklaas

Antwerpen

Op 16 november is het weer zover: de stoomboot meert aan in Antwerpen. De Sint stapt aan wal aan het MAS om 13.30 uur. En dat doet hij niet onopgemerkt. Er is muziek van de Ketnetband en de fanfare De Ware Broeders. Verder wordt er heel wat lekkers uitgedeeld. En natuurlijk komen oude bekenden mee: de kapiteins, Ramon, Conchita en nog een paar vrienden die de kinderen nog zullen leren kennen.