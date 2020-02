Weekendtips: op zoek naar een lief of toch eerder de benen strekken tijdens een wandeling ADA

14 februari 2020

16u31 0

Stupid Cupid SmartParty

Antwerpen

Opgelet, dit bericht is enkel voor singles. Mensen in een relatie mogen dit bericht overslaan. Een heleboel singles, dansbare muziek, een knallerlocatie en handige tools om een gesprekje aan te knopen met je favoriete singles. Dat is het concept bij SmartVibes en ook exact wat je deze keer te wachten staat. Het handelskenmerk zijn de slotjes en sleuteltjes. Bij aankomst krijgen de dames een slotje (en een reservesleuteltje om het weer los te krijgen bij vertrek) overhandigd dat ze ergens zichtbaar op hun party outfit of handtas kunnen bevestigen. De heren krijgen enkel een sleuteltje. Aan jou om zoveel mogelijk combinaties uit te proberen en te ontdekken of het “klikt”. Je zal niet alle slotjes kunnen kraken, maar een fijne babbel heb je sowieso. Krijg je een slotje open, dan mag je deze voor een Win For Life komen inwisselen.

Vrijdag 14 februari, deuren open om 20:00. Deuren sluiten om 04:00. Café Local, Waalse Kaai 25, 2000 Antwerpen. Tickets 19 euro.

Ontmoet jouw helden in Wijnegem Shopping

Wijnegem

Valentijn, de dag van de liefde. Iedereen kijkt wel op naar iemand en juist daarom heeft Wijnegem jouw favoriete helden uitgenodigd om samen met jou Valentijn te vieren. Wie is jouw Valentine Hero?

Zondag 15 februari om 11 uur komen BatMan, Elsa en Anna, Darth Vader & Kylo Ren langs in de centrale hal. Om 13 uur komen de Power Rangers en SHIMMER & SHINE langs. Ook hen vind je in de centrale hal.

Begeleide winterwandeling

Zuidrand

In samenwerking met Natuurpunt Mortsel en Provincie Antwerpen organiseert Streekvereniging Zuidrand een landschapswandeling met als thema: De vallei van de Koude Beek als groen-blauwe corridor.

Je verkent de Koude Beeklus en het gebied Gasthuishoeven. ‘s Middags eet je jouw boterhammen op in De Schuur in Borsbeek. Warme dranken worden voorzien tegen betaling. Je kan ook een halve dag meewandelen. De dag wordt afgesloten in de Hoeve Dieseghem in Mortsel met een Gageleer of heerlijk kopje koffie of een andere drank naar keuze. Deelnemen is gratis.

De wandeling start om 10 uur in Hoeve Dieseghem in de Wouter Volcaertstraat 44 in Mortsel. De volgende wandeling start om 14 uur in De Schuur aan het Fort in Borsbeek. Schrijf je in via info@dezuidrand.be

Wandeling naar brouwerij ‘t Pakhuis en rondleiding

Antwerpen

Stadsbrouwerij ‘t Pakhuis werd opgericht in 1996 en streeft naar het brouwen van kwaliteitsvolle bieren. Door het zeer nauwkeurig brouwproces en het vakmanschap van de brouwers zijn ze in staat unieke producten te maken. En dat kan je allemaal ontdekken tijdens een wandeling en rondleiding. De wandeling start om 14 uur aan het Stadsmagazijn. Eens in ‘t Pakhuis krijg je een rondleiding van ongeveer 60 minuten en krijg je de kans om drie huisgebrouwde bieren te proeven. Afsluiten doe je in het Stadsmagazijn en ook daar krijg je een biertje.

Valentijnsrun

Deurne

Liefde is ... lopen in het Rivierenhof. Normaal stond die liefdesrun vorige week op het programma maar storm Ciara gooide roet in het eten. Daarom is de run verplaatst naar 16 februari. De Rivierenhof Valentijnrun is een recreatieve funloop met keuze uit een parcours van 5 of 10 km. Ook op de 9e editie kun je je bij aankomst in het winterse Rivierenhof verwarmen aan een zoete zonde en een lekker drankje. Wie verkleed meeloopt, maakt kans op mooie prijzen. Vanaf 9.30 uur gaan de kleedkamers open in Sportpark Ruggenveld. Om 11 uur wordt het startschot gegeven aan de Rivierenhof Parkweg.

Meer info en inschrijven via www.antwerpathletics.be