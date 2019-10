WEEKENDTIPS: Oktoberfest, spokenwandeling en een stadstrail Onze tips voor het weekend van 18 tot 20 oktober Annelin Marien

18 oktober 2019



Een droevige avond voor al wie graag eens kwam genieten van een verse lunch of een terrasje kwam doen bij Juno, want het gezellige barretje op de Vrijdagmarkt geeft zaterdagavond de allerlaatste ronde... De huidige eigenares stopt ermee, en geeft daarom een laatste feestje op de Vrijdagmarkt. Maar er is ook goed nieuws: alles moet op, dus het wordt sowieso een onvergetelijke avond! Rykasso komt er draaien, dus een feestje zal het worden. Vanaf 17 uur tot 4 uur ‘s nachts heb je een laatste kans om nog iets te gaan drinken en de benen los te gooien in Juno!

Oktoberfest in Plein Publiek

Waarom naar Duitsland gaan, als je ook in de serre van Plein Publiek de Duitse sfeer kan opsnuiven? Vrijdagavond wordt de feestserre op het Nieuw Zuid omgetoverd tot een echt Oktoberfest, inclusief veel bier, dirndls en lederhosen. De keuken is open vanaf 18 uur, en je kan reserveren op www.pleinpubliek.be. Vanaf 22:30 barst het feest los met DJ Team Focking Nice, de toegang tot het feestje is volledig gratis! Oefen die Duitse schlagers al maar, en tot vrijdag!

Dag van De Kringwinkel

Zaterdag is het Dag van De Kringwinkel: de 145 Kringwinkels zetten hun deuren wagenwijd open, zo ook de negen Antwerpse Kringwinkels! Er zijn verschillende winkelacties, de medewerkers trakteren je op lekkers, geven rondleidingen, workshops, enzovoort. 5.400 mensen werken bij De Kringwinkel om tweedehandsspullen een nieuw leven te geven, en zijn fier op hun job. #fieropmijnjob is dan ook het campagnethema van de Dag van De Kringwinkel van 2019. Voor een volledig overzicht van de activiteiten in de Antwerpse Kringwinkels, neem een kijkje op www.dekringwinkel.be.

Bibberen in ‘t stad

Wie durft? Zondag om 19 uur organiseert Me Lou door’t stad een spokenwandeling. Het wordt een sfeervolle maar spannende avondwandeling, die je meeneemt door de historische binnenstad. Tijdens de wandeling hoor je sagen en legendes, geruchten en feiten, en spannende mythes in het hartje van Antwerpen! Tickets kosten 15 euro, en vind je op www.meloudeurtstad.be. Inclusief een snoepzakje!

Flirten met de Antwerpse standsrand

Groene bermen, grote parken, kleine steegjes en gezellige pleintjes? De Antwerpse stadsrand biedt het allemaal. In samenwerking met Stad Antwerpen en Regionaal Landschap de Voorkempen stippelde Trage Wegen Antwerpen een wandelroute uit door de rand van Antwerpen. De volledige wandeling is 40 kilometer lang, en passeert in de verschillende districten in de rand (Hoboken, Wilrijk, Berchem, Borgerhout, Deurne, Merksem en Ekeren). Kan je niet zo lang meewandelen? De wandeling passeert langs haltes van het openbaar vervoer en de velokes. Je kan dus zelf kiezen waar en hoe lang je mee wandelt. Starten doe je om 9 uur in Hoboken (aan het ponton van de veerdienst), eindigen in Ekeren (P+R Luchtbal) rond 18 uur. Onderweg worden gezonde versnaperingen en water voorzien. Een lunchpakket neem je best zelf mee.